Tesla amplia la rete dei Supercharger al Nord e al Sud Italia

La rete di colonnine di ricarica per le vetture marchiate Tesla potrà presto contare su altre nuove stazioni, per un totale di 47 punti dedicati in tutta la penisola entro la fine del 2021

Il marchio Tesla sta continuando la propria scalata nel mondo dell’automotive a batterie, non solo presentando i nuovi Model Year dei suoi modelli più pregiati (tra i quali la prossima Model 3) ma anche estendendo la rete dei Supercharger che servono a “fare il pieno” agli accumulatori installati a bordo dei singoli veicoli.

Questi possono essere individuati sulla mappa presente nel sito ufficiale Tesla, tra l’altro recentemente aggiornata con lo scopo di avere un quadro migliore di quale possa essere il punto di ricarica più vicino a un automobilista – tenendo conto della sua posizione su strada individuata dal GPS. Un discorso che vale in America, in Europa… e ovviamente anche in Italia, dove sono attualmente presenti già oltre 30 stazioni attive alle quali se ne aggiungeranno altre 16 nel corso del 2021, per un totale di 47 punti di ricarica entro la fine dell’anno.

Entrando nello specifico, per la fine di giugno verranno aperti cinque nuovi Supercharger, nell’ ordine quello di Roma Ovest, quello di Alessandria, quello di Como, quello dell’uscita autostradale Adda Sud (in provincia di Bergamo) e quello di Oricola, in Abruzzo. Poi, entro la fine di dicembre, si aggiungerà un secondo punto a Torino assieme a quello di Bardonecchia, a Genova, a Bergamo, a Udine, a Brindisi, a Catania, a Olbia e a Oristano, in Sardegna. Nel 2022, invece, si aggiungerà un Supercharger a Perugia e uno a Campofelice di Roccella, vicino a Palermo.

Per l’elenco completo delle stazioni di ricarica Tesla vi rimandiamo alla mappa del sito ufficiale, dove potete visualizzare tutti i punti attualmente operativi con le varie informazioni necessarie per il rifornimento (orari di apertura, numero di colonnine disponibili e potenza massima per ripristinare l’energia del pacco batterie).