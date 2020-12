Tesla Model 3 2021: l’elettrica di massa più efficiente al mondo

Nuovi cerchi e pneumatici, miglioramenti al motore e al software di bordo e la presenza della pompa di calore della Model Y con sistema HVAC: ecco cosa offre la nuova Model 3 MY2021

Il MY 2021 della Tesla Model 3 è arrivato nei concessionari italiani con un sacco di aggiornamenti volti ad alzare ancora di più l’asticella in fatto di prestazioni, qualità e comfort. L’auto elettrica prodotta in massa più efficiente al mondo conferma il suo status con alcuni dettagli estetici di pregio, come le finiture in nero satinato per le calotte dei finestrini e per le portiere assieme ai nuovi cerchi, diversificati a seconda dell’allestimento.

La scelta spazia tra quelli da 18’’ Aero e da 19’’ Sport su gomme Michelin Pilot Sport per le versioni SR+ e Long Range, sostituiti da quelli da 20’’ Uberturbine su pneumatici Pirelli P Zero solo per la versione Model 3 Performance. Tutti nuovi anche i supporti delle camere laterali, così come il sistema elettrico per l’apertura del bagagliaio che può essere azionato con il pulsante sul bagagliaio stesso, oppure tramite il touchscreen nell’abitacolo o, ancora, attraverso l’app della Tesla.

Per quanto riguarda gli interni, la plancia è ora adornata da finiture in nero satinato mentre la consolle centrale ha ricevuto un restyling che ora introduce due nuove postazioni per la ricarica induttiva degli smartphone con rivestimento in microfibra scamosciata e delle alette parasole a chiusura magnetica. Novità anche in fatto di insonorizzazione dell’abitacolo, che ora sarà ancora più silenzioso grazie alla presenza dei finestrini a doppi vetri laminati con film insonorizzante nella parte centrale. A livello tecnologico, invece, la Model 3 proporrà due porte USB Type C di tipo High Speed assieme a una porta USB-A nel vano portaoggetti, da utilizzare in abbinata a un dispositivo di memorizzazione per le riprese in modalità Sentinella e Dash Cam.

Lato prezzi, la nuova Tesla Model 3 MY2021 è proposta con un listino che attacca da 50.990 Euro nella versione SR+ (con autonomia di 430 km) per passare a 57.920 Euro nel caso della Long Range da 580 km di percorrenza massima. La versione Performance, invece, è disponibile da 65.490 Euro: si tratta dell’allestimento più potente, capace di raggiungere i 261 km/h di velocità massima e di staccare lo 0-100 in soli 3,4 secondi, mantenendo comunque un’ottima autonomia di 567 km.