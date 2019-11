Tesla: Berlino ospiterà una nuova Gigafactory

Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha annunciato l'apertura di un nuovo polo produttivo in Europa che affiancherà i due negli Stati Uniti e quello di Shanghai in Cina

Novità in arrivo in casa Tesla: no questa volta non si tratta di un nuovo esemplare di auto elettrica, ma addirittura di un nuovo stabilimento europeo.

Poker Tesla: aprirà la quarta Gigafactory

Tesla aprirà un nuovo sito produttivo in Europa e per la recisione lo farà a Berlino, in Germania. Usiamo l’indicativo perché la conferma è arrivata niente di meno che dal CEO dell’azienda Elon Musk a un evento di premiazione che si è tenuto martedì proprio in Germania, a cui hanno partecipato anche i vertici delle più grandi case automobilistiche tedesche. Questo nuovo polo sarà il primo passo verso la realizzazione di un successivo centro di ingegneria e di design.

Gigafactory, il nome scelto, verrà realizzato in Germania perché da sempre Musk nutre ammirazione per l’ingegneria tedesca che ora spera di poter declinare sui propri prodotti. Quella in Europa sarà la quarta Gigafactory di Tesla, dopo le due costruite negli Stati Uniti e quella di Shanghai in Cina.