Tesla Cybertruck: con il modulo Space Campers è pronto per le vacanze!

La startup Space Campers ha realizzato un modulo per il Cybertruck che lo trasforma in un veicolo da viaggio tuttofare: è già pre-ordinabile a partire da 24.000 dollari

Uno tra i modelli più attesi del marchio Tesla è sicuramente il Cybertruck: il suo arrivo in versione “definitiva” è previsto per il 2023 e anche se al momento non è più pre-ordinabile in Europa, certamente sta facendo sognare più di un appassionato. Quale sarà il suo utilizzo? Il “carro armato” di Elon Musk può essere equiparato a un SUV senza compromessi, anche se la sua piattaforma lo rende molto versatile al punto da farlo avvicinare ad altri segmenti… specialmente se viene associato a un modulo aggiuntivo come quello che è stato concepito dalla startup californiana Space Campers.

Di cosa si tratta? Se provate a dare un’occhiata al loro sito ufficiale vi renderete conto che l’estensione per il Cybertruck lo trasforma in un multispazio in stile “camper”, un po’ come è capitato con il Nissan Primastar in versione Seaside oppure alla Mercedes EQV con l’allestimento sviluppato da Sortimo. Il modulo Space Campers, nel caso di Tesla, è un componente aggiuntivo da installare sul cassone posteriore che aumenta lo spazio a disposizione inserendovi all’interno un letto matrimoniale ripiegabile che, se non utilizzato, lascia posto a un lavello, a un piano da lavoro, a una cucina completa con fornello a induzione, scaldabagno e frigorifero, a un zona doccia e a una piccola toilette.

Insomma, tutto il necessario per utilizzare il Tesla Cybertruck come vero e proprio mezzo da viaggio, le cui batterie – tra l’altro – possono essere sfruttate per alimentare i propri dispositivi elettronici grazie alla presenza di quattro prese elettriche e della ricarica USB. L’accesso al cassone tramite gradini incorporati con lo Space Campers completamente alzato crea uno spazio in piedi di ben 2,4 metri, mentre in modalità “chiusa” il modulo stesso può essere impiegato come grande pannello solare oppure come tenda da sole regolabile a piacimento.

Il prezzo di questa interessante estensione per il Cybertruck? A partire da 24.000 dollari: come optional, inoltre, è possibile associare in fase di acquisto il kit di isolamento termico della tenda, il pavimento interno del modulo con imbottitura termica, il portapacchi e il box doccia con WC esterni assieme, addirittura, a un proiettore cinematografico da utilizzare all’interno del modulo stesso.