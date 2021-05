Tesla Cybertruck: il “carro armato” di Musk protagonista sulle strade di New York

Il possente Cybertruck della factory di Palo Alto è stato avvistato sulle vie principali della città di New York, dove ha mostrato il suo design avveniristico e anti-conformista

Uno tra i progetti più ambiziosi della Casa di Palo Alto è stato finalmente visto in azione in una versione prototipale praticamente definitiva: dopo i recenti shooting ad Austin il Tesla Cybertruck è stato portato in esposizione nella città di New York, prima di prendere la via della strada di Times Square dove – ovviamente – molti appassionati lo hanno filmato mentre circolava al fianco di altre auto sostanzialmente “normali” in termini di stazza e design.

Il paragone fa vincere a mani basse la prossima creazione di Elon Musk, la quale si caratterizza per uno stile da “carro armato” stradale con carrozzeria in acciaio inossidabile tutta a spigoli di colore argenteo che sembra uscire direttamente da un film di fantascienza. In questo aiuta anche la doppia firma luminosa a LED presente rispettivamente sul frontale e sul tettuccio, così come il sound proveniente dalla powertrain elettrica che, secondo la scheda tecnica, assicura un’accelerazione bruciante da supercar nell’ordine dei tre secondi per arrivare a 100 km/h con partenza da fermo.

L’autonomia del pacco batterie, invece, arriverà nella versione di serie top di gamma fino a 800 km, sufficienti a trasportare fino a sei persone nell’abitacolo con tanto di traino al seguito fino alla portata massima di 6,3 tonnellate. Il suo arrivo sul mercato? La linea di produzione in Texas dovrebbe iniziare a sfornare i primi esemplari tra la fine di quest’anno e l’inizio dell’anno prossimo, con prezzi in partenza da 39.900 dollari. Nell’attesa di rompere il vostro salvadanaio, date un’occhiata a come il Cybertruck ha impressionato il popolo newyorkese di Manhattan!