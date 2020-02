Tesla Cybertruck Lego Ideas potrebbe diventare realtà

Sulla piattaforma Lego Ideas, il Tesla Cybertruck in mattoncini proposto dall'utente BrickinNick ha ottenuto oltre 10.000 voti e potrebbe ora essere prodotto in serie

Il progetto di un Tesla Cybertruck in mattoncini sta spopolando su Lego Ideas, la piattaforma dell’azienda danese dove i fan Lego possono votare i migliori progetti proposti dagli appassionati di tutto il mondo. Il progetto ha già superato la soglia dei 10mila voti ed ora passerà all’attenzione dei vertici Lego, che dovranno decidere se l’idea sia realizzabile o meno e se una volta immessa sul mercato potrebbe avere successo.

Il modello del Cybertruck Tesla in mattoncini è stato realizzato dall’utente BrickinNick, nome non nuovo agli appassionati Lego. Nick vanta 22.000 follower su Instagram e ha una conoscenza del mondo Lego davvero molto vasta. BrickinNick ha ottenuto mille voti dopo soli 3 giorni e nel corso delle settimane il numero dei consensi è cresciuto costante, fino a raggiungere la fatidica soglia dei 10.000 voti.

Intervistato dalla testata statunitense “Car and Driver”, BrickinNick (che è un fan e un sostenitore convinto di Tesla Motors) ha dichiarato che aver presentato il progetto finale a poco più di una settimana di distanza dalla presentazione ufficiale del Cybertruck è stato uno dei fattori determinanti per il successo di questa idea. Il progetto iniziale è stato rivisto e modificato almeno una decina di volta, ha sottolineato lo stesso Nick, che ha affinato l’idea nel corso di una 24 ore in diretta sul suo canale Twitch. ”A differenza che con il metallo, non si possono piegare i Lego per ottenere la forma desiderata, e capire quali fossero le giuste combinazioni per arrivare al risultato che volevo è stato davvero difficile. Ci sono stati vari momenti in cui ho pensato di lasciar perdere”.

Il Cybertruck di Tesla in Lego è impreziosito da personaggi quali Elon Musk e il designer Franz von Holzhausen.