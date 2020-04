Tesla, ecco la batteria da oltre un milione di chilometri di autonomia

Con la pubblicazione di questo nuovo brevetto, si avvicina l’obiettivo di Tesla è quello di divenire indipendente nella produzione di celle per batterie

“Method for Synthesizing Nickel-Cobalt-Aluminum Electrodes” è il nome del brevetto firmato da Tesla per produrre batterie da oltre un milione di miglia di autonomia, segnando così un ulteriore step in avanti nel mondo delle vetture elettriche.

La ricetta magica di Tesla si chiama elettrodo NCA

Il mondo della rete è in fermento per l’ultima notizia arrivata da casa Tesla: la pubblicazione del brevetto di una batteria in grado di garantire alle vetture elettriche oltre un milione di miglia di autonomia, vale a dire un elettrodo NCA (Nichel-Cobalto-Alluminio) e realizzato dallo staff della Dalhousie University. Dopo i primi test i risultati sono stat sorprendenti e per questo Tesla si prepara ad avere etra le mani la fonte di energia più duratura sul mercato delle quattro ruote.

La nuova batteria provata è agli ioni di litio con un catodo NMC (Nichel Manganese Cobalto) a cristallo singolo di nuova generazione, con un elettrolita brevettato. La nuova batteria avrebbe superato test per oltre 4.000 cicli. Ora Tesla starebbe brevettando gli elettrodi NCA a cristallo singolo come emerso dalla domanda di brevetto recentemente pubblicata, chiamata “metodo per la sintesi di elettrodi di nichel-cobalto-alluminio”