Tesla Model 3: negli Stati Uniti si può trasformare in Cabriolet!

Se la versione berlina non vi piace, negli USA potete trasformare una Tesla Model 3 in una Cabriolet a quattro porte con capote richiudibile in tela. Il prezzo? Più di 36.000 Euro (oltre al costo di base della vettura)

Le Cabrio, si sa, hanno il loro fascino: d’estate si può aprire il tettuccio e sfrecciare su strada con il vento tra i capelli, una sensazione unica che una berlina, per quanto arieggiata con i finestrini aperti, non può minimamente replicare. Chi ha scelto il marchio Tesla, tuttavia, da tempo ha dovuto mettersi l’anima in pace, perchè il brand statunitense, dopo la Roadster, ha deciso di concentrarsi unicamente su vetture a tetto chiuso.

Oggi, però, tutti i possessori di una Model 3 possono finalmente assecondare il loro desiderio di avere tra le mani una Cabriolet a zero emissioni. In che modo? Rivolgendosi a un’azienda specializzata in trasformazioni di auto di serie come la Newport Convertible Engineering, che ha proposto un kit di modifica dedicato per questo modello che rimuove il tettuccio in lamiera sostituendolo con una capote in tela richiudibile.

Il processo di trasformazione previsto è particolarmente laborioso e conta 7 fasi: rimozione completa dell’abitacolo, rinforzo della carrozzeria e del telaio, rimozione del tetto, sistemazione del montante centrale (per questioni di sicurezza), lavorazione della capote, installazione e fase di testing. Il risultato? Una Tesla Model 3 a quattro porte in versione Cabriolet davvero particolare: gli ingegneri della azienda californiana assicurano che le modifiche in questione non influiscono sulle prestazioni della vettura nè sulla sua sicurezza su strada, che così può circolare liberamente con tanto di capote abbassata. Il prezzo? Decisamente poco economico: l’intervento totale, infatti, costa la bellezza di 39.900 dollari, vale a dire 36.250 Euro… a cui vanno aggiunti i 49.500 Euro della vettura di base in versione berlina. Ne vale la pena secondo voi?