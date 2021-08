Tesla Model Y: in Italia a settembre nelle versioni Long Range e Performance

I primi esemplari del crossover elettrico di Palo Alto sono sbarcati nel nostro Paese: il prezzo parte da 60.990 Euro per la Long Range e da 68.990 Euro per la Performance

Finalmente ci siamo! Dopo tanta attesa, la Tesla Model Y è pronta ad alimentare la gamma dei concessionari europei e italiani, dove arriverà a partire dal mese di settembre: a causa dei ritardi sopraggiunti presso la Gigafactory di Berlino, tuttavia, gli esemplari che arriveranno nelle mani dei clienti del Vecchio Continente saranno di stampo cinese, perchè provenienti direttamente dallo stabilimento di Shanghai.

La versione subito disponibile del crossover Made in Palo Alto sarà quella Long Range a doppio motore con trazione integrale, provvista di batteria ad alta capacità da 82 kWh in grado di raggiungere l’autonomia massima di oltre 500 km con una sola ricarica. Dai primi mesi del 2022, invece, si potrà optare anche per la più potente Performance, contraddistinta da una potenza di 563 cavalli e da una coppia massima di 660 Nm che equivalgono a una top speed di circa 240 km/h e a uno scatto sullo 0-100 coperto in soli 3,7 secondi.

I prezzi? La Model Y Long Range potrà essere portata a casa con una base di partenza di 60.990 Euro, sufficienti per rientrare negli Ecoincentivi statali che, attualmente, abbassano il costo di acquisto fino a 55.570 Euro. Questo coincide tuttavia con l’allestimento di base, composto da cerchi da 19”, vernice bianca per la carrozzeria, interni neri e in legno, Autopilot e pacchetto di connettività in prova gratuita per un anno. La Performance, invece, attaccherà da 68.990 Euro, ai quali si possono aggiungere anche l’Autopilot avanzato oppure quello tarato per esprimere il “massimo potenziale” della vettura.