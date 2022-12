Tesla Robovan: il furgone elettrico da trasporto pronto nel 2024

Il nuovo progetto di Elon Musk è un veicolo polifunzionale impiegabile in diversi contesti - privato, commerciale e anche come taxi

I progetti futuri di Tesla non si limiteranno esclusivamente al Cybertruck (previsto per il 2023) e alla supersportiva Roadster: la Casa di Palo Alto, infatti, ha già in programma un nuovo veicolo polifunzionale che potrebbe prendere il nome di “Robovan“, quindi un furgone elettrico multifunzione disponibile sia in versione “autovettura” per passeggeri (anche “robotaxi”) che in versione da trasporto merci per il mondo del lavoro.

L’ipotesi di mettere in cantiere un veicolo del genere è arrivata direttamente da Elon Musk, il quale ha affermato che la produzione potrebbe partire dal 2024 presso la gigafactory Tesla in Texas sfruttando la stessa piattaforma del tanto atteso Cybertruck. Qualche altra indiscrezione? Il Robovan potrebbe anche essere equipaggiato con una carrozzeria per lo più coperta da pannelli solari, sia sul tetto che sui lati, in modo da triplicare l’energia a disposizione durante i viaggi. Una cosa è certa: sicuramente in futuro sentiremo parlare ancora di questo mezzo…