Tesla Supercharger: aperti a tutte le auto elettriche da fine anno!

Elon Musk, capo di Tesla, ha confermato sul suo account Twitter che le stazioni di ricarica ultra-veloci dell'azienda di Palo Alto saranno aperte a tutti i veicoli elettrici dalla fine del 2021

Dopo il caso della Norvegia, ora sembra che tutte le indiscrezioni finora venute a galla stiano trovando una loro conferma ufficiale: grazie a un “cinguettio” pubblicato in risposta a una domanda di un utente sul suo account Twitter, l’imprenditore sudafricano Elon Musk ha confermato che aprirà i Tesla Supercharger a tutte le auto elettriche entro la fine dell’anno, in modo da rendere più semplice e più veloce la ricarica di questi veicoli grazie alla potenza dei suoi stalli localizzati in tutto il mondo.

Un’affermazione che, ovviamente, dovrà trovare una certa ufficialità nei prossimi mesi per diventare realtà, ma che intanto sta smuovendo le acque agitando tutti i suoi competitor. Come verrà affrontata la situazione? Sembra innanzitutto che i clienti che vorranno utilizzare i Supercharger dovranno scaricare un’app specifica di Tesla nella quale registrarsi e dare il via alla ricarica per la propria automobile, che inoltre dovrà essere dotata di un adattatore specifico per la presa di ricarica in modo da passare dallo standard CCS a quello utilizzato su Model 3, Model S e Model Y.

“Il nostro obiettivo è sostenere l’avvento dell’energia sostenibile. Non è creare un giardino recintato e usarlo per colpire i nostri concorrenti come fanno altre aziende – ha aggiunto Musk durante la teleconferenza sugli utili del secondo trimestre di Tesla – Stiamo pensando a una cosa molto semplice in cui basta scaricare l’app Tesla, andare al Supercharger, indicare in quale stallo ti trovi, collegare la tua auto, anche se non è una Tesla, e accedere all’app per dirgli “accendi lo stallo in cui ci sono per quanta elettricità” e questo dovrebbe funzionare per quasi tutte le auto elettriche di qualsiasi produttore“. La news che tutti stavano aspettando è arrivata: ora non resta che attendere i suoi sviluppi…