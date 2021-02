Test drive in realtà virtuale? Con la gamma Abarth 595 si può!

Il marchio dello Scorpione introduce una nuova modalità per effettuare la prova su strada delle sue vetture: d'ora in avanti si utilizzeranno i visori a realtà aumentata direttamente da casa!

Con l’emergenza Coronavirus ancora in corso, effettuare una prova su strada di una vettura in completa sicurezza può diventare un vero problema. A tutto, però, c’è una soluzione… stavolta marchiata Abarth: il marchio italiano dello Scorpione, infatti, ha progettato una modalità davvero innovativa per sedersi al volante della gamma 595 Scorpioneoro, grazie alla quale si potranno gustare le scariche di adrenalina di questa piccola “bomba” a quattro ruote… direttamente dal proprio divano di casa!

No, non stiamo scherzando perchè è tutto vero! Questo progetto si chiama “Abarth In-home Virtual Experience” ed è iniziato ufficialmente l’8 febbraio in Gran Bretagna, grazie alla collaborazione con il concessionario Vospers di Exeter, nella Contea del Devon, dove ogni potenziale cliente intenzionato ad acquistare una vettura del brand italiano riceverà a casa una cassa con all’interno un visore in Realtà Virtuale.

Questo dispositivo contiene un filmato del “test drive” della 595, che si potrà assaporare anche con le specifiche cuffie Bose in dotazione: una volta indossato tutto il set si verrà accolti da Stef Villaverde, noto influencer del mondo automotive che è stato arruolato da Abarth per effettuare, appunto, una prova sulle strade gallesi del Cinquino “pompato” dello Scorpione, opportunamente registrata e messa poi a disposizione attraverso questa particolare modalità. Volete scoprire in anteprima di cosa si tratta? Allora date un’occhiata al video qua sotto e… alzate il volume!