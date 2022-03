Test Drive Nissan Qashqai 2022: provato su strada il SUV giapponese

Abbiamo effettuato la prova su strada completa della Nuova Nissan Qashqai, con motore benzina 1.3 DiG-T mild-hybrid da 158 cavalli: ecco le nostre impressioni

Forte delle cinque stelle Euro NCAP ottenute come valutazione “Best in Class 2021” nella categoria Small Off Road, la Nuova Nissan Qashqai 2022 si avvicina al mercato italiano ed europeo con una terza generazione sostanzialmente rinnovata da cima a fondo, a partire dalla veste estetica fino alla dotazione multimediale di bordo… senza dimenticare la gamma motori. Noi abbiamo messo alla frusta il propulsore mild-hybrid più potente da 158 cavalli, che ci è stato proposto in allestimento Tekna: arriverà nel nostro Paese con un listino prezzi in partenza da 34.850 Euro.

NISSAN QASHQAI 2022: COM’E’ CAMBIATA, DENTRO E FUORI

Rispetto al precedente modello, la Nuova Nissan Qashqai 2022 propone diverse soluzioni tecniche che la rendono non solo più leggera, ma anche decisamente più reattiva quando è il momento di mettersi alla guida. Merito della piattaforma modulare CMF-C, sulla quale è costruita una carrozzeria con portellone posteriore in materiali compositi e portiere, parafanghi e cofano interamente in alluminio, nonchè di un gruppo sospensioni migliorato che rende più piacevole l’utilizzo su strada.

Anche la linea estetica è leggermente cambiata: la mascherina V-Motion all’anteriore ora è più aggressiva ed è rifinita con gruppi ottici a tecnologia Full LED con luci diurne, la stessa poi riproposta anche per l’impianto di illuminazione posteriore. Nell’abitacolo, invece, la novità più importante è rappresentata dall’inedito Ambient Lighting a luce bianca, che rende più semplice la lettura di tutti i dati importanti sul quadro strumenti.

NISSAN QASHQAI 2022: PRONTA PER LE SFIDE DEL FUTURO

Rimanendo sul tema della dotazione multimediale di bordo, la Nuova Nissan Qashqai 2022 è stata aggiornata con un digital cockpit da 12,3” associabile all’head-up display per il parabrezza e con un infotainment (su schermo da 9”) più veloce, reattivo e completo di tutti i servizi NissanConnect. Non manca ovviamente l’integrazione con lo smartphone attraverso Apple CarPlay e Android Auto, l’assistente vocale di Amazon, il navigatore e le più svariate funzioni di intrattenimento, tra cui la musica riproducibile in streaming.

Discorso a parte, invece, il pacchetto ProPILOT degli ADAS di Livello 2: Nissan ha voluto aggiornare la Qashqai 2022 con la suite più completa oggi disponibile sul mercato, che include il Navi-Link con rilevamento della segnaletica stradale, monitoraggio degli angoli ciechi, mantenimento della corsia, frenata automatica di emergenza predittiva, gestione dei fasci luminosi se equipaggiati i fari anteriori LED Matrix e il monitoraggio dell’attenzione del conducente.

NISSAN QASHQAI 2022: UNA GAMMA TUTTA ELETTRIFICATA

Vediamo ora la gamma motori: la Nuova Nissan Qashqai 2022 arriverà sul mercato entro il mese di giugno con due soluzioni elettrificate a tecnologia mild-hybrid, le quali condividono come base l’unità a benzina 1.3 DiG-T ma che si differenziano per la potenza massima: 140 e 158 cavalli. Disponibile sia il cambio manuale che l’automatico CVT XTronic, il quale è abbinato sulla versione più prestazionale alla trazione integrale, alle sospensioni multi-link e a cinque modalità di guida (Standard, Eco, Sport, Snow e Off-Road).

Dal 2023, inoltre, arriverà a listino anche una nuova motorizzazione Full Hybrid chiamata “e-Power”, caratterizzata da un 1.5 turbo-benzina a tre cilindri da 158 cavalli in abbinamento a un’unità elettrica supplementare in grado di assolvere alle funzioni di generatore e propulsore aggiuntivo che spingerà quindi le performance fino al tetto di 197 CV e 330 Nm di coppia massima.

NISSAN QASHQAI 2022: IMPRESSIONI DI GUIDA

Su strada il crossover nipponico ci ha impressionato per il comfort, la facilità con cui si prende confidenza con il veicolo e soprattutto per i conusmi davvero interessanti, specie per questi tempi coi carburanti alle stelle… Con un pieno abbiamo infatti fatto quasi 800 km sia in autostrada che su provinciali, tratti urbani senza farci mancare strade di montagna e collina che caratterizzano la provincia di Vicenza ed il Veneto in generale. Bella fuori e comoda dentro con tutti gli strumenti a portata di mano ed una ergonometria davvero ricercata che fin dai primi chilomeri di mette subito a tuo agio.

Sterzo preciso, maneggevole, cambio automatico eccellente, soluzione mild hybrid molto furba ed efficace, sistema frenante che perdona anche qualche eccesso con una stabilità ed una tenuta davvero notevole pur essendo a bordo di una vettura piuttosto alta e non di una coupè Nissan!

Dentro ci si sta comodamente in 5 con spazio adeguato per i bagagli come abbiamo voluto verificare. Insomma una soluzione valida da provare con un rapporto value for money vincente ed offerte davvero allettanti. Intanto provatela anche voi e poi inviateci le vostre impressioni!