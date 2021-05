L’asfalto che ricarica i veicoli elettrici è in fase di test avanzati

Il progetto prevede l'istallazione sotto il manto stradale di spire metalliche di Electreon in grado di trasmettere elettricità senza fili ai veicoli che passano sopra. La sperimentazione inizierà in autunno su un tratto chiuso della Brebemi

C’è un appunto che i detrattori della mobilità elettrica sono sempre pronti a fare: in Italia non c’è ancora una rete di colonnine per la ricarica adeguata alle esigenze dell’utilizzatore medio. Vero (per sommi capi), ma un giorno le cose potrebbero cambiare perché la ricarica potrebbe avvenire con una sorta di sistema wireless.

Diciamolo subito: questo obiettivo non è così vicino come arco temporale, ma i tecnici specializzati sono al lavoro per mettere a punto un asfalto che possa ricaricare le auto elettriche mentre queste sono in movimento applicando al mondo dell’automotive la stessa tecnologia che ci permette di caricare i nostri smartphone senza collegarli direttamente alla rete elettrica. Una prima sperimentazione inizierà il prossimo autunno su un tratto privato della Brebemi che tocca Chiari, in provincia di Brescia e prevede la costruzione di un anello di asfalto di 1.050 metri, alimentato con una potenza elettrica di 1 MW, denominato “Arena del Futuro”.

In sostanza, sotto l’asfalto saranno installate delle spire metalliche di Electreon in grado di trasmettere elettricità senza fili ai veicoli che passano sopra. L’obiettivo, secondo quanto riferito da A35, è lo sviluppo di un innovativo sistema di mobilità delle persone e delle merci a zero emissioni lungo corridoi di trasporto autostradali. I primi veicoli coinvolti nella sperimentazione saranno quelle del gruppo Stellantis e i bus Iveco.