The Flip: il concept di Mercedes-AMG e Will.I.Am è una GT con forme da SUV

La collaborazione tra la Casa della Stella e il musicista Will.I.Am ha dato vita a una supercar esclusiva su base AMG GT Coupé4

Nello scorso fine settimana del Mondiale di Formula 1 il circuito cittadino di Miami non è stato l’unica novità che è saltata agli occhi degli appassionati: l’occasione, infatti, si è rivelata propizia anche per la presentazione di un prototipo davvero speciale, realizzato da Mercedes-Benz assieme al suo reparto sportivo AMG e al cantante rapper Will.I.Am che, come ben sapete, è anche il fondatore dei Black Eyed Peas.

Il suo nome? Fa il verso proprio al musicista americano: si chiama Will.I.Amg ed è soprannominato “The Flip” perchè fa parte dell’omonimo progetto con sottotitolo “Innovation for Purpose“, il cui scopo è quello di agevolare i giovani studenti delle scuole statunitensi nel continuare i loro studi scientifici, tecnologici e ingegneristici per sviluppare le loro potenzialità e, in ultimo, trovare poi lavoro nel loro settore di interesse.

Scorrendo le foto presenti in gallery, questa speciale Mercedes (realizzata in base alle specifiche di Will.I.Am) utilizza la base di partenza della AMG GT Coupé4, la quale è stata elaborata grazie all’aiuto esterno del preparatore West Coast Customs diventando una Gran Turismo a due porte con apertura posteriore. Le sue forme sono massicce ed estremamente squadrate, il che rende evidenti diversi richiami al mondo SUV tra i quali i gruppi ottici circolari a LED presenti sul frontale che, per l’appunto, vogliono rendere omaggio alla Classe G della Casa della Stella.

Il tettuccio ribassato, invece, è spiccatamente da Coupé sportiva, mentre in fatto di motore è facile ipotizzare che la scelta attuata da Mercedes-AMG (benchè non ancora ufficializzata) sia in linea con gli ultimi modelli sponsorizzati proprio dal cantante americano, che dallo scorso settembre utilizzano il potente V8 a doppio turbo con tecnologia ibrida plug-in da 843 cavalli.

Al fianco di questa supercar “un po’ SUV, un po’ Coupé“, il marchio tedesco ha inoltre realizzato una speciale collezione di abbigliamento e accessori chiamata “Bear Witness” e firmata dall’artista ex-Black Eyed Peas, che sarà disponibile prossimamente presso il Mercedes-AMG Experience Center di Miami e sui principali store online. Per quanto riguarda la vettura, il suo destino sarà quello di essere venduta a un’asta di beneficienza i cui profitti saranno poi devoluti alla i.am/Angel Foundation… non prima, però, di diventare protagonista del documentario DRIVE in sei puntate che verrà presentato nel prossimo Festival di Cannes 2022.