Torna l’Ecorally San Marino – Montegiardino Trofeo Energreen

L'appuntamento con l'Ecorally San Marino – Montegiardino Trofeo Energreen, tinta alla 13° edizione è in programma il prossimo 22 settembre. Contestualmente si svolgerà la 10° Ecorally Press

Appuntamento con la velocità a zero emissioni il prossimo 22 settembre. In questa data, infatti, le auto ecologiche si sfideranno lungo le strade della Repubblica del San Marino nell’Ecorally San Marino – Montegiardino Trofeo Energreen, la competizione di regolarità giunta alla tredicesima edizione.

Ecorally San Marino – Montegiardino Trofeo Energreen: tutto quello che dovete sapere

L’Ecorally San Marino – Montegiardino Trofeo Energreen, nata nel 2006, ha come obiettivo la promozione e lo sviluppo dei veicoli a basso impatto ambientale, per dimostrarne le possibilità di utilizzo nella vita quotidiana. L’edizione 2019 vede in gara mezzi elettrici, ibridi, mono, bifuel e dual fuel gassosi (GPL, GNL e metano), biometano, biocarburanti, idrogeno divisi in quattro gruppi: Gruppo S Classe A – Auto Elettrica e Elettrica ibrida plug-in; Gruppo M Classe B – Auto a Metano, a GPL, a Biocarburanti e Classe C – Auto Ibride non plug-in; Gruppo R Classe D – Auto a Idrogeno e Classe E – Auto a Idrogeno Fuel Cell; Gruppo O Classe F – Moto Elettrica e Classe G – Moto a Metano e GPL. I mezzi per essere ammessi devono essere ufficialmente registrati per la circolazione su strade pubbliche. Per partecipare non è necessario essere piloti, la gara è aperta a tutti, anche se richiede attenzione e impegno in quanto il percorso da seguire e i tempi da rispettare sono indicati nel Road Book, il navigatore cartaceo utilizzato nelle competizioni di regolarità.

Ogni equipaggio è composto da un pilota e un co-pilota o navigatore. Il conducente e il co-pilota possono scambiarsi i ruoli liberamente durante l’evento a condizione che entrambi siano titolari delle patenti di guida e licenze sportive necessarie; il navigatore invece non può alternarsi alla guida e deve aver compiuto il 16° anno di età e assenso scritto di un genitore. Accanto all’Ecorally è stato riconfermato l’appuntamento con l’Ecorally Press – giunta alla decima edizione – sviluppata in collaborazione con Assogasliquidi Federchimica e Consorzio Ecogas, associazioni rappresentative dei gas per autotrazione: GPL, GNL e metano. Riservato agli operatori dell’informazione, distribuisce premi tematici ai giornalisti più attenti all’ambiente e prevede l’assegnazione del Trofeo Nello Rosi, in collaborazione con la rivista sulla mobilità sostenibile Ecomobile.

Ecorally San Marino – Montegiardino Trofeo Energreen: percorso e programma

Il percorso dell’Ecorally San Marino è ancora in fase di definizione, ma toccherà alcuni dei Castelli della Repubblica di San Marino e sconfinerà anche in territorio italiano. Il chilometraggio è più limitato rispetto alle precedenti edizioni, decisione motivata dalla necessità di agevolare i veicoli elettrici: autonomia e tempi di ricarica non sarebbero stati compatibili con il consueto tragitto fino alla Città del Vaticano e nemmeno con il Principato di Monaco, traguardo dell’edizione 2016. Ad essere scelta come base per la manifestazione è la località di Montegiardino, uno dei 9 Castelli che compongono le realtà e le amministrazioni locali della Repubblica di San Marino. E’ il Castello più piccolo sia come territorio che come densità abitativa ed è stato oggetto negli ultimi anni di un recupero all’insegna dei criteri di sostenibilità ambientale, in tema con la filosofia della manifestazione. La gara si svolge in una sola giornata, il 22 settembre, e in 2 semitappe: al mattino, dopo le verifiche e fino all’ora di pranzo, durante il quale verrà consentito ai veicoli elettrici di ricaricare, e al pomeriggio; al termine le premiazioni.

Per i partecipanti alla decima Ecorally Press gli impegni cominciano sabato 21 con la distribuzione del Road Book e le verifiche e amministrative (Casa del Castello) e tecniche (piazza della Pace) dalle 15.30 alle 16.30. A seguire, sempre alla Casa del Castello, briefing dei partecipanti e conferenza “Montegiardino Life, un esempio di ecosostenibilità ambientale e di vita”, aperta a tutti. Il programma dell’Ecorally vera e propria, invece, è invece tutto concentrato nella giornata di domenica 22. Dalle 8.30 alle 9.30 distribuzione del Road Book, verifiche amministrative e tecniche. Alle 9.30 briefing dei partecipanti e degli ufficiali, alle 10,00 la pubblicazione dell’elenco partenti. Per tuttila partenza della prima vettura avverrà a partire dalle 10.01 di domenica 22 da piazza della Pace, a un minuto di distanza seguirà la seconda e così via. L’arrivo di fine gara, sempre in piazza della Pace, alle 17.00. Alle 18.00 la cerimonia di premiazione.