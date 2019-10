Toyota C-HR GR Sport 2020: il crossover sportivo col tocco di Gazoo Racing

La Toyota C-HR MY 2020 è stata sviluppata con Gazoo Racing. Due le motorizzazioni (1.2 turbo e 1.8 ibrido THS II) e tanti piccoli grandi interventi a livello estetico (vedi interni sportivi e curati in ogni dettaglio) e funzionale, come ad esempio sul telaio e sulle sospensioni.

Avete presente la Toyota C-HR in versione 2020 recentemente presentato per il mercato europeo e nordamericano? Ecco, in Giappone pare abbiamo gusti diversi e così la casa del Sol Levante ha pensato a una versione dedicata al mercato interno. Da questo principio nasce la Toyota C-HR GR Sport sviluppata in collaborazione con Gazoo Racing.

Toyota C-HR GR Sport: le caratteristiche principali

Rispetto alla versione standard la Toyota C-HR GR Sport ha delle sostanziali modifiche in fatto di linea e di telaio che rendo la vettura più aggressiva e in grado di dare al pilota un’esperienza di guida più accattivante. Nel dettaglio, il nuovo paraurti anteriore è dotata di un’enorme griglia con una barra orizzontale, un nuovo parafanghi anteriori e un nuovo portellone. I cerchi sono rigorosamente in lega bicolore da 19” su cui sono montati pneumatici da 225/45. All’interno spicca un bel volante sportivo in pelle con cuciture argento di piccolo diametro su cui fa bella mostra di sé il simbolo GR. I sedili sono in stile sportivo, anch’essi impreziositi dal logo GR e presentano doppie cuciture in argento. I pedali sono in alluminio e non mancano le finiture cromate. Ma oltre all’estetica, la Toyota C-HR GR Sport è anche tanta sostanza. Per quanto riguarda le motorizzazioni, è possibile scegliere tra due soluzioni: il 1.2 turbo già disponibile sulla C-HR di serie, con trazione anteriore o integrale e con cambio manuale o automatico Super CVT-i; oppure il 1.8 ibrido THS II.

Lo staff di Gazoo Racing ha lavorato molto per migliorare il comportamento dell’auto in movimento. La nuova barra centrale posta sotto il pianale per dare maggiore rigidità e le nuovi sospensioni modificate hanno un preciso range di intervenendo grazie molle e stabilizzatori che rendono pronta l’auto alle sollecitazioni dello sterzo. Tutti i modelli C-HR sono dotati del più recente interfaccia multimediale con sistemi Apple CarPlay e Android Auto, sistema di comunicazione DCM e kit di sicurezza aggiornato.

Toyota C-HR GR Sport: colori e prezzi

La C-HR GR Sport è disponibile in 11 colori, incluse cinque soluzioni bicolore con tetto e montanti anteriori verniciati in nero. Il prezzo base della GR Sport è di circa 27.000 euro per la versione con motore turbo da 1.2 litri cambio manuale a 6 marce e alla trazione anteriore. Peccato che sia disponibile solo per il mercato giapponese.