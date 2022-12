Toyota C-HR Prologue: ecco il prototipo della prossima generazione ibrida

La Casa giapponese ha presentato una concept che anticipa le forme della C-HR di seconda generazione: ecco tutti i dettagli

Dopo la bZ Compact SUV, ecco un altro prototipo che sembra far diventare ancora più realtà la prossima generazione (elettrica e ibrida) della Toyota C-HR: proprio come accaduto con la Aygo X, il crossover della casa giapponese è ora in lavorazione sotto la denominazione C-HR Prologue e, come potete vedere dalle immagini in gallery, pare praticamente pronto a trasformarsi in un modello di serie. I presupposti ci sono tutti, a partire da un’estetica rinnovata sia nella parte anteriore che in quella posteriore, dove si nota subito l’arretramento del montante al fine di aumentare lo spazio per i passeggeri in seconda fila.

Ancora una volta basata sulla piattaforma TNGA, la Toyota C-HR Prologue reinterpreta il look del frontale con uno sguardo reso più aggressivo sia dalla griglia inferiore che dal nuovo taglio dei gruppi ottici, sottilissimi e costruiti secondo il profilo di una C rovesciata. Molto simili alla generazione attuale le linee laterali, mentre sono decisamente inedite quelle del retrotreno dove spicca una firma luminosa che ricalca la parte bassa del lunotto e un imponente diffusore con tonalità a contrasto con il resto della carrozzeria (visibile anche sullo spoiler superiore).

Per quanto riguarda le motorizzazioni, invece, ciò che sappiamo sulla nuova generazione di Toyota C-HR è che la sua powertrain sarà esclusivamente ibrida e declinata sia nella tradizionale versione Full Hybrid che in quella più potente Plug-in Hybrid “alla spina”. Le basi di partenza, in questo caso, dovrebbero essere quelle della Nuova Toyota Prius… ma prima di sbilanciarci in ulteriori dettagli, è il caso di attendere informazioni più dettagliate direttamente dalla Casa madre. Stay tuned!