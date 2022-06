Toyota Corolla Cross: al via i pre-ordini, consegne dall’autunno

Il marchio Toyota ha attivato la piattaforma per le prenotazioni della versione "rialzata" della Corolla, che arriverà nei concessionari durante l'autunno

Dopo l’Aygo, ora anche la Corolla: la moda dei “ruote alte” nel settore automotive sta diventando sempre più importante e anche berline e citycar, prima o poi, si devono piegare a questa tendenza, che lo scorso dicembre ha portato il marchio Toyota a presentare la versione rialzata della sua cinque porte top di gamma. Parte del segmento dei C-SUV, la Corolla Cross vuole diventare l’alternativa intermedia tra il crossover C-HR e la più possente RAV4, proponendo un sistema Full Hybrid di quinta generazione da 197 cavalli a cui si aggiunge il motore elettrico supplementare da 41,6 CV con trazione integrale AWD-i.

La gamma allestimenti, per questo modello, prevede per il momento due dotazioni: quella di base è chiamata Trend e include i cerchi in lega da 18”, i gruppi ottici Full LED, il climatizzatore automatico, l’infotainment Toyota Smart Connect con schermo da 10,5” in affiancamento al Digital Cockpit da 12,3”, i vetri posteriori privacy, il portellone posteriore elettrico e la suide di ADAS Toyota Safety Sense 3.

La più raffinata, invece, prende il nome di Lounge e aggiunge i rivestimenti interni misto pelle-tessuto, i sedili riscaldabili, il tettuccio panoramico, il sistema audio Hi-Fi JBL, il navigatore e, tra gli ADAS, il sistema di monitoraggio degli angoli ciechi. Entrambe possono essere già pre-ordinate fin da oggi connettendosi al sito ufficiale Toyota, versando una caparra di 250 Euro che dà diritto all’assicurazione WeHybrid Insurance gratuita per un anno e alla possibilità di accumulare fino a 150 Euro di crediti KINTO GO da spendere per i servizi di mobilità di tutti i giorni.