Toyota Corolla: tutte le novità della versione 2022

Toyota Corolla 2022 ha nuove colorazioni, nuovi cerchi e un sistema di infotainment decisamente migliorato. La versione speciale TREK ha un’altezza da terra superiore di 20 mm e motore ibrido da 2 litri

Nuovi colori, un sistema di infotainment rivisto e molto altro: sono queste alcune delle caratteristiche della nuova Toyota Corolla che arriverà presto sul mercato europeo nella sua versione 2022.

Toyota Corolla 2022: le caratteristiche

La partita nel segmento C vede ormai tantissime player coinvolte e per avere un ruolo da protagonista le vetture devono ricevere continui aggiornamenti. I tecnici di Toyota lo sanno bene e così hanno pensato a una serie di modifiche che renderanno la Corolla, nella sua versione 2022, ancora più interessante per la clientela. Partiamo dagli esterni. La vettura ha nuovi vestiti o se preferite colorazioni: sono disponibili, infatti, le tinte Platinum White Pearl e Silver Metallic, anche nella combinazione bicolore per le versioni Hatchback e Touring Sport. I cerchi in lega da 17” a 10 razze hanno ora una bella finitura lucida e saranno di serie sull’allestimento Mid+ (optional su quello High).

Ma non è tutto. Il sistema infotainment è stato aggiornato. Lo schermo centrale da 8 pollici è rimasto ma ora ha una potenza di calcolo 2,4 superiore e questo permette di accedere ancora più rapidamente alle varie funzioni e di gestire con un tocco i vari parametri. Il nuovo sistema multimediale sarà di serie sugli allestimenti Mid+, GR Sport, Trek e High, e come optional sui modelli Mid. A bordo sono disponibili i sistemi Apple CarPlay e Android Auto.

Una versione speciale è la Toyota Corolla 2022 TREK realizzata in collaborazione col team TREK Segafredo che utilizza proprio Corolla durante la stagione agonistica per assistere i ciclisti impegnati in gara. La vettura si basa sulla TREK Touring Sport, ma con caratteristiche dedicate come un’altezza da terra superiore di 20 mm, modanature sui passaruota e sottoscocca anteriore e posteriore, cerchi in lega da 18”, cornici dei finestrini cromate all’esterno, rivestimenti degli interni in pelle e nuove maniglie. Sotto il cofano lavora il motore ibrido da 2 litri. Le consegne dovrebbero iniziare a partire da inizio 2022.