Toyota GR Corolla: 250 cavalli in arrivo nel 2023

Come è successo con la GR Yaris, anche la Toyota Corolla potrebbe presto ricevere una versione sportiva firmata Gazoo Racing, con motore tre cilindri turbo da 250 cavalli

Auto sportive agili, scattanti, divertenti e alla portata di tutti: questo è l’ambizioso obiettivo che sta perseguendo la divisione “corsaiola” della Toyota chiamata Gazoo Racing, che in poco tempo ha sfornato alcuni gioiellini che rispondono ai nomi di GR Supra e GR Yaris. Prossimamente, però, è probabile che questa speciale famiglia si possa allargare: secondo le ultime indiscrezioni della stampa inglese, infatti, nel 2023 la Casa giapponese potrebbe lanciare la GR Corolla, versione “pepata” del rispettivo modello stradale.

Un progetto davvero interessante di cui però, al momento, si sa ben poco: utilizzerà la piattaforma TNGA GA-C con sospensioni anteriori MacPherson, ammortizzatori ad attrito ridotto e sospensioni posteriori con schema multi-link, mentre il motore dovrebbe essere ereditato dalla GR Yaris. Si tratta del tre cilindri più potente al mondo, un 1.6 Litri turbo-compresso capace di generare ben 268 cavalli: in ogni caso, la potenza per la prossima GR Corolla dovrebbe arrivare almeno a quota 250 cavalli, per una guida divertente e aggressiva.

Per quanto riguarda l’estetica, tutto è ancora avvolto completamente nel mistero: al momento sono stati pubblicati dei render del designer Avarvarii, che definiscono una Toyota Corolla decisamente più sportiva rispetto a quella a cui siamo abituati. Se diventerà veramente così, aspettiamoci un modello Gazoo Racing davvero esclusivo!