Toyota GR Corolla: la hot-hatch giapponese sprigiona 304 cavalli

Per il momento disponibile solo in Giappone e Stati Uniti, la Toyota GR Corolla con cambio manuale può essere allestita in versione Core e Circuit Edition

A distanza di più di due anni dalle ultime informazioni in nostro possesso, ora possiamo confermarvelo: il marchio Toyota ha finalmente presentato in via ufficiale la GR Corolla, versione “pepata” della famosa berlina giapponese che, per l’occasione, è stata preparata e modificata dalla divisione sportiva interna Gazoo Racing con tante chicche sia sotto il cofano, sia da un punto di vista estetico. Disponibile per il momento solo in Giappone e in America, può essere acquistata in due allestimenti specifici: Core e Circuit Edition, sulla scia di quelli presenti per la “piccola” GR Yaris.

Cosa la caratterizza rispetto al modello di base? Come potete vedere anche voi scorrendo le foto presenti in gallery, la Toyota GR Corolla porta in dote un bodykit maggiorato con paraurti e parafanghi dedicati, carreggiate più larghe (+60 mm all’avantreno e +85 mm al retrotreno), prese d’aria più pronunciate, cofano motore in alluminio, tettuccio in fibra di carbonio, cerchi in lega da 18”, spoiler e diffusore posteriore con impianto di scarico a triplo terminale.

Passando nell’abitacolo, la nuovissima Toyota GR Corolla esalta ulteriormente le sue doti di sportività con i sedili specifici con logo GR sui poggiatesta rifiniti in pelle scamosciata Brin Naub e cuciture rosse a contrasto, i quali ben si adattano alla nuova grafica dell’infotainment che ora può contare su uno display più grande da 12,3”. Quest’ultimo integra tutti i dati utili durante la guida sportiva, tra cui la ripartizione della coppia in tempo reale, la pressione del turbo e la marcia inserita attraverso il cambio manuale iMT a sei rapporti.

Il “piatto forte”, ovviamente, si trova sotto il cofano ed è definito da un motore 1.6 turbo a tre cilindri (codice G16E-GTS) particolarmente curato sotto il punto di vista meccanico: i tecnici Toyota, infatti, l’hanno impreziosito con un nuovo intercooler, con il sistema di raffreddamento a olio per i pistoni e con le valvole di scarico dal diametro maggiorato, che insieme aiutano a raggiungere la potenza massima di 304 cavalli e la coppia di 370 Nm disponibile tra i 3.000 e i 5.500 giri al minuto.

Presente all’appello anche la trazione integrale GR-Four, che è in grado di ripartire la coppia motrice in base a tre modalità pre-impostate: nell’utilizzo quotidiano si utilizza solitamente la 60:40 (anteriore:posteriore), mentre nella guida in pista si può passare alla 70:30 oppure alla 50:50 per il massimo bilanciamento. Quest’ultimo è assicurato anche dal setup dedicato della piattaforma GA-C, che ora prevede sospensioni tarate in maniera più rigida e un impianto frenante con dischi da 355 mm all’avantreno e 279 mm al retrotreno.

Come anticipato, la Toyota GR Corolla sarà disponibile in due allestimenti: quello di “base”, chiamato Core e offerto nelle tinte White, Black e Supersonic Red con interni neri e cuciture argento, e quello a tiratura limitata (in vendita dal 2023), chiamato Circuit Edition che aggiungerà la tonalità Heavy Metal, i differenziali autobloccanti Torsen davanti e dietro, le pinze dei freni rosse marchiate GR, l’impianto audio JBL, i fari fendinebbia a LED e le finiture in nero lucido per alcuni elementi del paraurti anteriore e dello spoiler posteriore.