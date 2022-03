Toyota GR Yaris: la hot-hatch con specifiche Nissan GT-R è ancora più “pepata”!

L'azienda britannica Severn Valley Motosport ha elaborato la già sportivissima GR Yaris, portandola a erogare 507 cavalli se si utilizza il carburante da corsa

Prendete la vettura che ha vinto il premio “The Car of The Year 2021” e pensatela in versione sportiva, aggressiva e super-performante: otterrete la Toyota GR Yaris, versione “pepata” della citycar giapponese che di serie è equipaggiata con un tre cilindri 1.6 Litri sviluppato in collaborazione con il reparto corse interno Gazoo Racing e in grado di sprigionare la bellezza di 261 cavalli (per la versione europea, 272 per quella internazionale).

Una piccola sportiva tanto sostanziosa quanto bella da vedere, che nelle mani del preparatore britannico Severn Valley Motosport ha saputo toccare vette ancora più elevate: grazie all’installazione aggiuntiva di un inedito turbo-compressore ibrido in sostegno del tre cilindri di base, questa edizione esclusiva della GR Yaris ora raggiunge la potenza dei 456 cavalli con carburante tradizionale, che può essere ulteriormente incrementata fino a quota 507 nel caso in cui si decida di portarla in pista impiegando le speciali benzine da corsa per le competizioni.

Questa modifica la rende ancora più estrema e le permette di esprimere al meglio il suo potenziale, sfruttando il nuovo bodykit con prese d’aria in fibra di carbonio, il sistema di scarico con convertitori catalitici a 100 celle (per un sound molto più aggressivo) e l’impianto frenante di derivazione Nissan GT-R, che utilizza dischi carbo-ceramici e pinze anteriori da 400 mm. Completano il pacchetto i cerchi marchiati OZ Racing e, nell’abitacolo, i sedili Recaro CS Sportster con rivestimento in pelle… ma per rendervi conto veramente del risultato finale, bando alle ciance: gustatevi il suo video di presentazione qua sotto!