Toyota Hilux 2022: in autunno arriva la versione GR Sport

Il pick-up giapponese diventa sportivo: l'assetto è ancora più affilato e l'estetica più aggressiva e accattivante grazie a numerosi dettagli in nero lucido

Dopo la Supra e la Yaris, ora tocca alla Hilux: grazie all’esperienza accumulata dal team Toyota Gazoo Racing nelle varie competizioni internazionali (tra cui la Dakar), il marchio giapponese ha presentato di recente la versione sportiva del suo pick-up più pregiato che ottiene non solo il suffisso GR Sport… ma anche un assetto più preciso e diretto grazie a sospensioni più reattive e un’estetica più aggressiva grazie a numerosi dettagli in nero, davvero esclusivi per questo tipo di veicolo.

Partendo proprio dal suo design, la nuova Toyota Hilux GR Sport si distingue dal resto della gamma utilizzando un’inedita griglia anteriore con barra centrale sulla quale spicca il logo della Casa orientale in caratteri maiuscoli, associata alle nuove cornici dei fendinebbia, ai cerchi in lega da 17” e a un pacchetto di dettagli neri tra i quali spiccano i gusci degli specchietti retrovisori, le pedane laterali, le maniglie del portellone posteriore e i parafanghi.

Anche l’abitacolo è stato improntato a una maggiore sportività e ciò si nota subito grazie alla presenza dei nuovi sedili in pelle nera e in pelle scamosciata, caratterizzati dalle cuciture rosse a contrasto e dal logo GR Sport sugli schienali: quest’ultimo, poi, è ben visibile anche sui tappetini, sul pulsante di avviamento e nella grafica iniziale dell’infotainment – parte di una dotazione da top di gamma che comprende i gruppi ottici a LED, il climatizzatore automatico, il sistema Keyless Start, il Downhill Assist Control e il differenziale posteriore a slittamento limitato.

Abbiamo parlato di assetto ed è proprio qui che il team Toyota Gazoo Racing ha concentrato la maggior parte del lavoro: la nuova Hilux GR Sport, infatti, è ora dotata di nuove molle anteriori più rigide e nuovi ammortizzatori monotubo, capaci di offrire un’esperienza di guida più entusiasmante anche nelle condizioni in off-road più difficili. I miglioramenti rispetto al resto della gamma riguardano l’incrementata maneggevolezza della vettura, la maggiore reattività, uno sforzo minore sul volante durante le fasi di sterzata, una migliore aderenza al terreno e un rollio ridotto ad alta velocità.

L’unica componente che è rimasta invariata, invece, è il motore: la nuova Toyota Hilux GR Sport conferma il 2.8 Litri a quattro cilindri da 204 cavalli e 500 Nm di coppia massima, da abbinare a scelta al tradizionale cambio manuale oppure alla trasmissione automatica a sei rapporti. Con una capacità di carico di 1 tonnellata e di traino fino a 35 quintali, la versione top di gamma della Hilux potrà essere ordinata a partire dai mesi autunnali nella sola versione Double Cab.