Toyota Land Cruiser 2024: design, caratteristiche tecniche e motori

Toyota ha deciso di fare una sorpresa a tutti i suoi fan italiani mostrando la nuova generazione del Toyota Land Cruiser ad Auto e Moto d'Epoca 2023. Arriverà in Europa nella prima metà del 2024.

La presentazione ufficiale in Italia del Toyota Land Cruiser 2024 avverrà presso Auto e Moto d’Epoca 2023, un appuntamento che da quattro decenni rappresenta una pietra miliare per gli appassionati di veicoli storici in tutto il continente.

Non è una sorpresa che Toyota scelga questo contesto per svelare al mercato italiano il suo nuovo gioiello. Il nuovo Land Cruiser, noto da oltre 70 anni per la sua forza ineguagliabile e la sua affidabilità, torna sul palcoscenico europeo.

L’obiettivo? Mostrare come la nuova generazione dell’iconica vettura continua a prendere ispirazione dal suo glorioso passato. Ed è proprio per sottolineare questo legame profondo con le sue radici che, presso lo stand del costruttore nipponico, saranno esposti modelli iconici come il BJ42 del 1960 e l’FJ60 del 1980.

La nuova generazione arriverà in Europa nella prima metà del 2024

Ma cosa ha da offrire la nuova generazione? Il DNA leggendario del Land Cruiser si fonde con tecnologie avanguardistiche, promettendo prestazioni eccellenti, sia in off-road che nell’uso quotidiano. La promessa di Toyota è chiara: offrire un veicolo che accompagnerà il guidatore in ogni avventura, garantendo sempre un ritorno sicuro, indipendentemente dalle sfide che la strada presenterà.

Dal lontano 1° agosto 1951, quando il Land Cruiser veniva introdotto come Toyota BJ, ha sempre rappresentato potenza e capacità. Lo dimostra la sua impresa pionieristica di raggiungere il sesto checkpoint sul Monte Fuji. Con 11,3 milioni di unità vendute in oltre 170 nazioni fino a giugno 2023, la sua reputazione non è in discussione.

Se siete fra coloro che non vedono l’ora di mettere le mani sul Toyota Land Cruiser 2024, sappiate che la casa automobilistica nipponica inizierà le prevendite in Europa nella prima metà del 2024, con le consegne previste nella seconda metà dell’anno.

Alla base c’è la piattaforma GA-F

La casa automobilistica ha implementato nella nuova generazione la consolidata filosofia body-on-frame. La piattaforma GA-F, già presente nel Land Cruiser 300 (non commercializzato in Europa Occidentale), è la protagonista indiscussa di questo modello, contribuendo significativamente all’ottimizzazione delle prestazioni in fuoristrada.

Ma il nuovo Land Cruiser non brilla solo in situazioni estreme. Esso garantisce anche un’esperienza di guida quotidiana agevole e confortevole, attestando l’abilità del brand giapponese nel rispondere alle esigenze pratiche dei propri clienti. L’incremento del 50% nella rigidità del telaio e del 30% in quella strutturale della carrozzeria assicura maneggevolezza, reattività e un comfort di guida ineguagliabile, sia in città che in off-road.

Per la prima volta nella sua storia, il nuovo modello vanta un servosterzo elettrico (EPS). Questa innovazione minimizza gli shock durante la guida su terreni irregolari, garantendo risposte più immediate e una maggiore manovrabilità. Grazie all’EPS, il fuoristrada integra anche il Lane Tracing Assist, arricchendo il già vasto pacchetto Toyota Safety Sense.

Una nota di rilievo va alla barra antirollio anteriore scollegabile, una novità assoluta per Toyota. Grazie alla tecnologia SDM (Stabiliser with Disconnection Mechanism), il conducente può personalizzare la barra stabilizzatrice, ottimizzando la guida su qualsiasi terreno. Questa flessibilità si traduce in una maggiore stabilità e comodità durante la guida.

La guida in fuoristrada è stata ulteriormente supportata dagli aggiornamenti al Multi-Terrain Monitor e al Multi-Terrain Select. Con una telecamera e un display ad alta definizione, il conducente può avere una panoramica completa dell’area circostante mentre il sistema adatta le prestazioni del veicolo alle condizioni di guida.

Sotto il cofano c’è un motore turbodiesel

Priorità assoluta della casa automobilistica nipponica è stata la durabilità e l’affidabilità, sia in ambito stradale che fuoristrada. La chiara dimostrazione è l’implementazione del motore turbodiesel da 2.8 litri da 204 CV di potenza, ottimizzata per bilanciare consumi ed efficienza.

Abbinato al nuovo cambio automatico Direct Shift a 8 rapporti, questo powertrain può trainare fino a 3500 kg. E per chi cerca innovazione, nel 2025 verrà introdotto un motore elettrificato che unirà il diesel alla tecnologia mild hybrid a 48V.

Il design: connubio tra passato e presente

Il design del Toyota Land Cruiser 2024 è una fusione perfetta tra tradizione e innovazione. Il suo aspetto robusto riflette l’essenza originale di tale modello, ma svela anche una progettazione form-follows-function.

Ciò si traduce in sbalzi ridotti, angoli definiti e sottoscocca snello. Inoltre, per praticità, diverse parti sono state ideate per essere facilmente sostituibili in caso di danni. Di profilo, le dimensioni rivelano una lunghezza di 4920 mm, una larghezza di 1980 mm e un’altezza di 1870 mm, per un passo di 2850 mm.

Gli interni, disponibili sia in configurazione a cinque che a sette posti, incarnano la robustezza tipica di un fuoristrada, con dettagli come un cruscotto orizzontale e interruttori pronti per l’uso in ogni condizione di guida. Particolare attenzione è stata posta alla visibilità grazie a finestrini laterali più ampi, una calandra ribassata e una linea di cintura ottimizzata.

La sicurezza non è stata di certo trascurata. Il nuovo Land Cruiser è dotato del sistema avanzato Toyota Safety Sense, incluso nel pacchetto Toyota T-Mate, progettato per minimizzare lo stress alla guida.

C’è l’edizione speciale First Edition

In occasione del suo lancio europeo, Toyota ha previsto un allestimento speciale chiamato First Edition. Disponibile esclusivamente nella fase di preordine all’inizio del 2024, il Toyota Land Cruiser First Edition 2024 vanta dettagli distintivi come fari rotondi classici e colorazioni bitono: Sand e Smoky Blue.

Per l’Italia, saranno disponibili soltanto 50 esemplari, rendendola un’edizione davvero limitata. Ulteriori informazioni verranno rilasciate all’avvicinarsi dell’apertura dei preordini.