Toyota Land Cruiser: nel 2021 arriva il nuovo modello sportivo?

Con l'uscita di scena dell'attuale versione, il prossimo Model Year della Toyota Land Cruiser potrebbe debuttare il 1° agosto 2021, magari anche in una specifica variante sportiva GR

Era il 2007 quando il marchio Toyota svelò al pubblico l’ultima versione della sua Land Cruiser, quella Serie 200 che molto presto finirà fuori produzione per lasciar spazio a una futura generazione attesa non prima del 2022. Per il brand giapponese, tuttavia, questo vuoto difficilmente potrebbe essere colmato con altri modelli simili, per esempio la Hilux, motivo per cui in questi giorni sono circolate delle indiscrezioni – prontamente riportate dal portale australiano CarAdvice – che affermano una possibile anticipazione del MY2022… già a quest’anno, con una presentazione ufficiale prevista per la giornata dell’1 agosto.

L’enfasi su questa particolare data sta nel fatto che essa coincide con il 70° anniversario della Land Cruiser, la quale tra le altre cose ha vissuto anche un grande aumento della domanda da parte degli appassionati Toyota che potrebbe ben presto non essere più soddisfatta a causa del pensionamento del vecchio “Model Year”. Tutta queste serie di ragioni, quindi, potrebbe spingere la Casa giapponese ad anticipare i tempi per la prossima generazione del suo SUV di categoria Premium, finora disponibile esclusivamente con la motorizzazione 5.7 Litri benzina a frazionamento V8.

Per il futuro del modello, invece, si prospetta anche una possibile versione sportiva GR, proprio come accaduto con la Supra e la Yaris al fine di ampliare la clientela interessata a questo genere di veicoli: “Non c’è motivo per cui Land Cruiser o Hilux non possano avere un loro modello GR – ha affermato la portavoce di Toyota Australia al portale motoring.com.au – Stiamo compiendo uno sforzo importante sui modelli GR puri e non escludiamo la possibilità di una variante GR da nessun modello principale”. In questo modo, la futura GR Land Cruiser potrebbe ricevere un nuovo V8 4.0 Litri a doppio turbo-compressore e un deciso upgrade del suo comparto sospensioni al fine di migliorare le sue doti fuoristradistiche, che potrebbe essere anche confermato su un’ipotetica versione elettrificata con V6 biturbo ibrido da 3.5 Litri e un’altra provvista di un turbo-diesel 3.3 Litri. La conferma di tutte queste ipotesi, tuttavia, arriverà solamente più avanti nel corso dell’anno…