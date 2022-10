Toyota RAV4: a fine anno arriva l’allestimento GR Sport

Badge Gazoo Racing, dettagli specifici in nero lucido e sospensioni improntate alla sportività: ecco la ricetta proposta dalla nuova RAV4 GR Sport 2023

Dopo Yaris Cross e Corolla, ora l’allestimento GR Sport è pronto a debuttare anche sulla Toyota RAV4 Hybrid: per fine anno il listino del SUV giapponese accoglierà questa nuova versione che si caratterizzerà per i badge tipici del reparto corse Gazoo Racing, per dettagli specifici in nero lucido sulla carrozzeria, per alcune rifiniture speciali sui rivestimenti dell’abitacolo e per l’introduzione di un assetto più dinamico con sospensioni più rigide.

Entrando nello specifico, la nuova Toyota RAV4 GR Sport mette in mostra i grandi cerchi da 19” a cinque razze e numerosi dettagli in Piano Black che si possono trovare sulle cornici dei finestrini e delle prese d’aria frontali, sulla griglia anteriore, sulle modanature degli ampi passaruota e sulle minigonne laterali. Gli interni, invece, presentano rivestimenti in pelle con cuciture a contrasto e loghi GR sui poggiatesta per i sedili anteriori (regolabili elettricamente), mentre la dotazione di bordo include il digital cockpit da 12,3” in abbinamento al nuovo infotainment su schermo da 10,5” con pacchetto ADAS Toyota Safety Sense.

Sotto il punto di vista della meccanica, la nuova Toyota RAV4 GR Sport introduce delle sospensioni più rigide in grado di donare una sensazione alla guida più sportiva e diretta, mentre in fatto di motorizzazioni sono confermate le due soluzioni già presenti a listino – vale a dire la 2.5 Full Hybrid da 222 cavalli e la Plug-in Hybrid da 306 CV con trazione integrale AWD-i.