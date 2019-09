Toyota RAV4: arriva la versione tuning firmata Kuhl Racing

Kuhl Racing ha rivisto tanti dettagli estetici della Toyota RAV4 (spoiler anteriore e posteriore, minigonne laterali, ruote e sistema di scarico) ma non ha snaturato la natura da familiare della vetture

Avete presente la definizione di auto per tutti i gusti? Bene. Avete presente un’auto da famiglia e una che ben si presta al tuning? No, non stiamo dando i numeri, ma solamente vi vogliamo raccontare un profeto davvero unico. La Toyota RAV4, ormai da anni, sta raccogliendo un enorme successo tra coloro che hanno bisogno di una vettura performante sì ma anche con tanto spazio a bordo, ma ultimamente sta diventando un soggetto molto gettonano anche tra i trasformatori.

Toyota RAV4 by Kuhl Racing: muscolosa fuori, tenera dentro

Ci sono tanti modi per trasformare una Toyota RAV4. Ci si può affidare ai pacchetti venduti direttamente da Toyota oppure affidarsi ai preparatori più famosi come Kuhl Racing che, uscendo dal solito seminato, ha deciso di mettersi al lavoro su una RAV4. Niente colori sgancianti e decorazioni (i tratti distintivi di KR) ma una versione più muscolosa che presto potrebbe essere realtà. Per il momento sono a disposizione solo alcune immagini, ma più che sufficienti per scatenare la curiosità e l’interesse degli appassionati del genere. A fare bella mostra di sé ci sono uno spoiler anteriore molto evidente e delle le minigonne laterali che ribassano la vettura.

Kuhl Racing ha messo mano anche alle guarnizioni intorno agli specchietti, allo spoiler posteriore, ai fendinebbia, ma un grosso lavoro di personalizzazione sulle ruote custom e del sistema di scarico. A tutte queste modifiche estetiche, però, non ne corrisponderanno altrettante a livello funzionale e meccanico. La RAV4 è un’auto per famiglie e non perderà le sue caratteristiche. Ma se volete darle un tocco di originalità in più sapete come fare.