Toyota RAV4 Hybrid: total black per sembrare più aggressiva

Toyota RAV4 Hybrid Edition Black Edition si presenta con finiture totalmente nere e poche concessioni alle cromature. A livello tecnico l'allestimento è identico a quello della RAV4 Style già in commercio. Ancora da ufficializzare i prezzi per l'Italia

Se pensate che idrico voglia dire placido e anche un po’ anonimo, in casa Toyota sono pronti a farvi cambiare idea. Come? Con la nuova RAV4 Hybrid che si presenta con una colorazione total black che ne esalta le linee e una certa vena sportiva.

Toyota RAV4 Hybrid Edition Black Edition: nero è bello

Come può un SUV ibrido diventare già aggressivo? Una buona idea è optare per una colorazione nera sua per la carrozzeria sia per i cerchi. È proprio questa la soluzione scelta da Toyota per RAV4 Hybrid che arriverà presto sul mercato (si parla di ottobre 2020) nella versione Black Edition. Nel dettaglio, la vernice scelta è Midnight Black che viene accusata ad altre finiture sempre in nero, come la griglia anteriore, i paraurti inferiori, le piastre paramotore, lo spoiler le coperture degli specchietti ma soprattutto i bei cerchi in lega da 19″. Unica concessione alle cromature è riservato per i logo Toyota su muso e ruote e per la scritta Hybrid laterale. Anche gli interni sono total black e in linea di continuità le cucitore sono di colore grigio. Al di là della finitura estetica, a livello tecnico, Toyota RAV4 Hybrid Edition Black Edition ha la stessa dotazione della RAV4 Style attualmente in commercio, con sistemi ADAS che comprendo cruise control adattativo, limitatore di velocità, sensori per il parcheggio, frenata automatica di emergenza, videocamera a 360 gradi, specchietto retrovisore digitale, sistema audio JBL premium a nove altoparlanti con DAB e caricabatterie per telefono wireless. Ancora da definire il prezzo.