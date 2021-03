Toyota Supra GR Jarama Racetrack Edition: 340 cavalli di potenza per pochi fortunati

Toyota Supra GR Jarama Racetrack Edition verrà prodotta in appena 90 esemplari destinati al mercato europeo. Sotto il cofano lavora un motore 3.0 con sei cilindri in linea, capace di erogare una potenza massima di 340 CV e una una coppia massima di 500 Nm. Le consegne dovrebbero partire in estate

Il Circuito del Jarama, che si trova a San Sebastián de los Reyes, nelle vicinanze di Madrid, era stata la sede prescelta da Toyota per presentare la nuova Supra. Ora, l’azienda ha deciso di omaggiare il tracciato spagnolo con un’edizione limitata proprio di questo modello. Nasce così la Toyota Supra GR Jarama Racetrack Edition che verrà realizzata in pochi esemplari, ma dalle caratteristiche per nulla banali.

Toyota Supra GR Jarama Racetrack Edition: le caratteristiche

Il nome stesso lo dice, la Toyota Supra GR Jarama Racetrack Edition è sinonimo di sportività. La vettura, che sarà prodotta in appena 90 esemplari per il mercato europeo, sarà dotata di un motore 3.0 con sei cilindri in linea, capace di erogare una potenza massima di 340 CV e una coppia massima di 500 Nm. Il propulsore lavora in accoppiata a un cambio automatico a otto rapporti ed è in grado di scattare da 0 a 100 km/h di circa 4,3 secondi. La trazione è tassativamente posteriore. A livello estetico questa coupé sportiva e aggressiva si fa notare per la tinta Horizon Blue in contrasto con i cerchi neri realizzati in lega da 19” di diamante che lasciano intravedere le pinze freno rosse, anch’esse molto racing.

Gli interni sono neri con cuciture a contrasto blu. L’unicità di questi modelli è sottolineata dal numero dell’edizione speciale e dalla riproduzione del circuito di Jarama che compare sul lato del passeggero della plancia. Un’automobile di questo tipo deve avere anche un adeguato pacchetto tecnologico e la Supra GR Jarama Racetrack Edition non tradisce le attese essendo dotata di servizi di connettività Supra Connect, navigatore con mappe in 3D e soprattutto il pacchetto Supra Safety+ che comprende cruise control adattivo, Lane Departure Warning e riconoscimento dei pedoni e altri sistemi di assistenza alla guida. Supra Jarama Racetrack Edition, di cui non è ancora stato rivelato il prezzo, dovrebbe arrivare nelle concessionarie a ridosso dell’estate.