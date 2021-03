Toyota Yaris vince il titolo di The Car of the Year 2021

Toyota Yaris ha conquistato l'ambito riconoscimento di Car of the Year 2021 con 266 punti contro i 240 di Fiat Nuova 500 e i 239 di Cupra Formentor che completano il podio

Toyota Yaris mette tutti in fila e con un totale di 266 punti conquista il titolo di Car of the Year 2021, precedendo due vetture molto attese sul mercato, Fiat Nuova 500 e Cupra Formentor.

Toyota Yaris è l’auto dell’anno 2021

Una giuria di 59 membri, composta da giornalisti automobilistici di 22 paesi, è stata chiamata a eleggere l’auto che si sarebbe aggiudicata il titolo di The Car of the Year 2021. A conquistare l’ambito riconoscimento, tra le sette vetture arrivate infilale, è stata la Toyota Yaris che ha ottenuto 266 punti contro i 240 di Fiat Nuova 500 e i 239 di Cupra Formentor. “Questo è un grande onore per Toyota e vorrei ringraziare la giuria per la considerazione e il riconoscimento. Vorrei anche cogliere questa opportunità per riconoscere la passione dei nostri team di sviluppo in Europa e Giappone. Questa è la migliore Yaris in assoluto e, proprio come intendeva Akio Toyoda, sta già facendo sorridere i nostri clienti“, ha detto Matt Harrison, vicepresidente esecutivo di Toyota Motor Europe.

La giuria ha elogiato la tecnologia ibrida di Yaris per la sua guida fluida, le basse emissioni e l’accessibilità, illustrando le motivazioni che spingono oltre l’80% degli acquirenti di Yaris a scegliere la tecnologia Full Hybrid. Yaris è stata anche premiata per il suo design, le prestazioni dinamiche e la sicurezza ai vertici della categoria. Inoltre, è stato particolarmente apprezzato il successo di Toyota nel riaccendere in Europa la passione per le auto sportive, con il lancio della GR Yaris. Oltretutto, il premio di Auto dell’anno 2021 arriva a pochi giorni dalla nomina, per la prima volta, della nuova Yaris come l’auto più venduta in Europa, segno chiaro che i clienti europei sono d’accordo con la giuria. Toyota è stata premiata tre volte come Auto dell’anno: Yaris nel 2000, Prius nel 2005 e quest’anno Yaris alza di nuovo il trofeo.

Questa la classifica finale:

Toyota Yaris: 266 punti

Fiat Nuova 500: 240 punti

Cupra Formentor: 239 punti

Volkswagen ID.3.: 224 punti

Škoda Octavia: 199 punti

Land Rover Defender: 164 punti

Citroën C4: 143 punti