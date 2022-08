Trasformare un’Alfa Romeo Giulia in una GTAm? Bastano 9.000 Euro

Il preparatore PariS'5 GaraGe ha creato uno speciale bodykit per la Giulia "normale" in modo da trasformarla nella versione estrema GTAm

Eravate pronti a rompere il salvadanaio per mettervi in garage una bellissima Alfa Romeo Giulia GTAm… ma al momento di confermare la prenotazione avete scoperto che tutti gli esemplari erano già andati tutti venduti? Poco male, perchè in vostro soccorso oggi è arrivato il team di PariS’5 GaraGe: il preparatore italiano, infatti, ha da poco presentato uno speciale bodykit per la Giulia “normale” al fine di farla assomigliare il più possibile per quanto riguarda l’estetica al bolide da pista della Casa del Biscione.

Come potete vedere anche voi scorrendo le foto presenti in gallery, il risultato con il primo esemplare utilizzato (una Giulia Quadrifoglio con motore V6 biturbo da 2.9 Litri e 510 cavalli) sembra aver dato subito un’ottima impressione. La berlina di Arese con il bodykit di PariS’5 GaraGe, infatti, replica fedelmente le linee supersportive della GTAm, partendo dal paraurti anteriore con prese d’aria maggiorate e splitter in fibra di carbonio fino allo spoiler in coda con estrattore e diffusore a doppio scarico centrale. Presenti all’appello anche il cofano ventilato, le minigonne con alette aerodinamiche e i cerchi ultraleggeri da 20” – che non sono i monodado della GTAm ma fanno ugualmente una bellissima figura.

Ora vi starete chiedendo: ma quanto costa replicare l’esclusività di una Giulia GTAm? Se si utilizza la base della Quadrifoglio il conto finale è di poco superiore ai 9.000 Euro e include:

1.999 Euro per il paraurti anteriore

1.500 Euro per il cofano ventilato

1.499 Euro per i parafanghi anteriori

499 Euro per le minigonne

599 Euro per i parafanghi posteriori

699 Euro per l’alettone in coda

1.499 Euro per il diffusore

799 Euro per il sistema di scarico

Queste cifre, ovviamente, sono relative al bodykit in materiali compositi alleggeriti, che se sostituiti con il Kevlar fanno lievitare l’assegno da staccare di un buon 30%. Se si predilige la fibra di carbonio, il conto finale è invece ancora più salato… proprio come se si dovesse partire da una Giulia non Quadrifoglio. In ogni caso sempre meno dei 180.000 Euro della GTAm originale!