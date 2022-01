Triggo EV: debutta al CES 2022 il quadriciclo elettrico ad assetto variabile

La startup polacca Triggo ha sviluppato un veicolo compatto guidabile anche da remoto che rappresenta la soluzione ideale contro il traffico quotidiano

Stavolta non è il Salone di Monaco ma il CES 2022 di Las Vegas… e la storia si è ripetuta comunque: dopo la proposta israeliana del City Transformer, oggi è il turno della startup polacca Triggo di presentare la soluzione definitiva contro il traffico quotidiano della grandi metropoli cittadine. Si chiama, appunto, Triggo EV ed è la versione finale del prototipo che era stato anticipato praticamente un anno fa e che ora si può avvicinare non solo al mercato “consumer”, ma anche a quello del car sharing e (perchè no) del delivery.

Merito della sua struttura da quadriciclo leggero ad alimentazione elettrica e assetto variabile, caratterizzato dalla carreggiata anteriore che si può allargare o restringere (da un massimo di 1,48 metri a un minimo di 86 centimetri) a seconda della velocità di crociera e in base alle condizioni del traffico. Il suo sistema prevede il trascinamento delle ruote anteriori verso il telaio nel caso in cui non si superino i 35 km/h, il che garantisce un’agilità assoluta nei cambi di direzione e in fase di parcheggio assieme a un raggio di sterzata di appena 3,5 metri.

Oltre questo limite di velocità, invece, il Triggo EV si allarga per avere una maggiore impronta a terra e utilizza un meccanismo “basculante” che gli permette di inclinarsi in curva fino a 20 gradi: lo scopo è quello di aumentare la sua stabilità, replicando in un certo senso la dinamica di guida che si prova in sella a una moto oppure a uno scooter.

L’abitacolo può ospitare fino a due passeggeri disposti in “tandem” (uno dietro l’altro), mentre dal punto di vista della motorizzazione la scheda tecnica parla di due unità elettriche installate al retrotreno dalla potenza totale di 15 kW in abbinamento a un pacco batterie da 3,5 kWh (sostituibile) capace di garantire un’autonomia massima di circa 140 km.

Le peculiarità del Triggo EV sono tali che in futuro potrà essere utilizzato anche nell’ambito del car sharing, dal momento che il suo sistema di guida prevede anche il controllo da remoto attraverso un’app specifica che funziona come una sorta di “simulatore”. Il suo arrivo sul mercato è previsto nel corso del 2022.