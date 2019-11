Una Fiat Panda 4X4 da record: era quella dell’Avvocato Agnelli

Una Fiat Panda 4X4 Trekking del 1993 color argento metallizzato, appartenuto all'Avvocato Gianni Agnelli, è stata venduta dalla casa d'aste Bolaffi a 37mila euro

Tra gli articoli più originali battuti recentemente all’asta da Bolaffi, uno è inerente al mondo dei motori. Stiamo parlando di una Fiat Panda 4X4 appartenuta niente meno che all’Avvocato Gianni Agnelli. La vettura è stata acquistata da un appassionato per la cifra di 37mila euro, un vero record mondiale, secondo Bolaffi, per la versione Trekking del 1993 argento metallizzato, con doppi profili blu e neri tipici delle vetture di casa Agnelli e il nome dell’Avvocato a libretto come primo intestatario.

Nella stessa occasione sono state battute anche altre vetture. La più cara è stata una Porsche 911 Speedster Turbolook, venduta a 190.000 euros seguita da una Porsche 993 Turbo del 1996, aggiudicata a 126.000 euro. Buon risultato anche per la Fiat 500 Capri, rivisitazione della Carrozzeria Castagna della storica Spiaggina acquistata a 30.000 euro, il prezzo più alto mai pagato in asta per una 500 non Abarth.