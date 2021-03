Una ID.3 Cabrio? In Volkswagen ci stanno pensando…

Ralf Brandstätter e Herbert Diess, CEO del Gruppo Volkswagen, hanno pubblicato dei primi render di una possibile ID.3 a cielo aperto: progetto fattibile oppure no?

Nell’attesa che faccia capolino sul mercato il crossover ID.4, il Gruppo Volkswagen può già essere soddisfatto degli ottimi risultati ottenuti con la ID.3, berlina compatta a tecnologia elettrica che, di recente, è stata proposta anche in una versione entry-level molto interessante al prezzo lancio di poco più di 24.000 Euro. Una vettura sicuramente interessante oltre che amica dell’ambiente, a cui però manca qualcosa…

Come dite? Togliere il tettuccio in lamiera e sostituirlo con una capote in tela, oppure con quella rigida ma sempre ripiegabile nel vano posteriore? Avete fatto centro: a quanto pare in Volkswagen stanno proprio valutando una possibile versione “en plein air” della ID.3, per la quale gli stessi CEO del marchio – Ralf Brandstätter e Herbert Diess – hanno pensato di creare un apposito post sulle piattaforme social della Casa tedesca al fine di chiedere consiglio ai propri appassionati sul da farsi del progetto.

“Una ID.3 convertibile? Sembra molto attraente come idea: apprezzare il paesaggio con la capote abbassata e con la spinta istantanea, ma silenziosa, della powertrain – con questo approccio si otterrebbe una nuova, straordinaria, sensazione di libertà“, queste le parole scritte su Linkedin e Twitter, accompagnate da un paio di render ufficiali che lasciano intravedere le possibili linee della vettura in questione.

A livello di meccanica, invece, non si evince nulla di preciso: l’unica certezza è visibile dalle immagini rilasciate, che mettono in mostra una ID.3 Cabrio senza portiere posteriori (ma omologata anche per i passeggeri posteriori) e da un portellone posteriore più piccolo e corto, che sicuramente influenzerebbe non solo lo spazio a bordo, ma anche l’autonomia complessiva del pacco batterie posizionato sotto il pianale. L’idea, lo ripetiamo, è però molto, molto allettante, quindi rinnoviamo la domanda posta in essere dai due CEO della Volkswagen: cosa ne pensate?