Volkswagen ID.3: disponibile l’entry-level City da 24.800 Euro

Il Gruppo Volkswagen ha creato una versione più adatta all'utilizzo in città dell'elettrica ID.3, con batteria da 45 kWh in grado di garantire un'autonomia massima di 350 km

Ve l’avevamo anticipata giusto un mese fa e oggi possiamo confermarvi il suo arrivo sul mercato italiano: stiamo parlando della nuova Volkswagen ID.3 in allestimento City, quello di accesso alla gamma dell’elettrica tedesca equipaggiata con una batteria da 45 kWh capace di assicurare un’autonomia massima di 350 km nel ciclo di utilizzo WLTP.

Si tratta di una versione appositamente pensata per destreggiarsi al meglio nel traffico quotidiano, grazie alle sue dimensioni di ingombro ridotte e a una powertrain elettrificata Pure Performance da 150 cavalli che stacca una velocità massima di 163 km/h e copre lo scatto 0-100 in soli 8,9 secondi con partenza da fermo. I consumi? Significativamente più bassi rispetto a quelli della 1st Edition con accumulatori da 58 kWh, perchè la City ferma i valori sui 14,5 kWh /100 km contro i 18-19 della “sorella” con motore più potente da 204 cavalli.

Per quanto riguarda la ricarica, la nuova ID.3 City è compatibile con le colonnine da 100 kW in corrente continua e con i sistemi da 7,2 kW in corrente alternata, da sfruttare con l’apposito cavo in dotazione che, secondo le stime ufficiali, è capace di ripristinare l’80% dell’energia in poco meno di cinque ore. Passiamo alla dotazione: benchè sia un modello di “base”, questa piccola Volkswagen parte di serie con un equipaggiamento già assolutamente molto completo, che comprende nell’ordine:

Cruise control adattivo ACC

Front assist con frenata di emergenza e riconoscimento di pedoni e ciclisti

Lane assist per il mantenimento della corsia

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Specchietti retrovisori ripiegabili

Sedili riscaldabili

Volante in pelle

Climatizzatore automatico Climatronic

Driving Profile Selection per le modalità di guida

Sistema Keyless Go

Ambient Lighting per l’abitacolo

Gruppi ottici a LED anteriori e posteriori

Connettività Wireless App-Connect per lo smartphone

Sistema Car-2-X

Comandi vocali Natural Voice Control

Strumentazione Digital Cockpit Pro

Sistema infotainment Discover Pro con aggiornamenti OTA

I prezzi? La nuova Volkswagen ID.3 in allestimento City viene proposta di listino a un costo di partenza di 34.800 Euro, a cui vanno sottratti 10mila Euro per via degli Ecoincentivi statali. Si passa di conseguenza a una cifra di 24.800 Euro, alla quale però raccomandiamo di aggiungere l’importantissimo optional della pompa di calore (+ 1.350 Euro), indispensabile per sopravvivere ai mesi invernali e per contenere i consumi energetici in ordine di marcia.