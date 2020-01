Una Tesla Model 3 a Capo Nord per testare la batteria

Si chiama ArcticExpedition il viaggio che verrà intrapreso dal Canale Youtube ElektronVolt Italia in collaborazione con il Tesla Club Italy: porterà una Model 3 fino a Capo Nord

ElektronVolt Italia e Tesla Club Italy si lanciano in un viaggio che, da Milano, porterà una Tesla Model 3 fino a Capo Nord. Un viaggio che Andrea e Silvia del canale YouTube ElektronVolt Italia avevano già intrapreso durante l’estate 2019 ma che, in questo caso, punta a mettere alla prova la tenuta delle batterie nel periodo invernale, il più difficile per le auto elettriche.

Il viaggio inizierà il 20 gennaio e potrà essere seguito su YouTube e attraverso i canali Telegram di Tesla Club Italy ed ElektronVolt Italia, dove sarà possibile ricevere aggiornamenti in tempo reale sulla condizione dell’auto: geolocalizzazione, velocità di crociera, temperatura esterna ed interna ed altro ancora.

Per abbattere le emissioni generate dal viaggio verranno piantanti alcuni alberi attraverso Treedom, società che si occupa proprio di questo genere di servizi.

“Grazie al precedente viaggio in Norvegia fatto a luglio 2019, che ha incollato allo schermo migliaia di spettatori appassionati di viaggi e di mobilità elettrica, abbiamo deciso insieme al Tesla Club Italy di intraprendere una vera sfida per dimostrare che al giorno d’oggi si può viaggiare in elettrico e non solo con un meteo favorevole, ma anche in condizioni climatiche estreme– hanno raccontato Silvia e Andrea –Attraverseremo l’Austria, la Germania, la Danimarca, la Svezia, la Finlandia, la Norvegia e infine la Svizzera, pubblicando quasi giornalmente i video della nostra avventura così da rendere il viaggio una vera e propria web series.”

Una volta arrivati a Capo Nord, i ragazzi di ElektronVolt Italia ripartiranno alla volta di Genova, in modo da intraprendere un percorso leggermente diverso rispetto a quello di andata.