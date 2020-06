Una Toyota Corolla Full Hybrid per la Presidenza del Consiglio

"riteniamo che la tecnologia Full Hybrid Electric di Toyota sia la soluzione oggi più immediata per ridurre drasticamente emissioni e consumi", ha detto Mauro Caruccio, amministratore delegato di Toyota Motor Italia

In attesa che il paese riparta (davvero) a mettersi in moto è la nostra Presidenza del Consiglio i cui membri, d’ora in avanti, si sposteranno con Toyota Corolla. Il brand nipponico, infatti, ha dato una Corolla Full Hybrid Electric in comodato d’uso al Segretario Generale, Roberto Chieppa.

Toyota Corolla Corolla Full Hybrid arriva a Palazzo Chigi

Palazzo Chigi è stata la sede della consegna di una Toyota Corolla Corolla Full Hybrid da parte di Mauro Caruccio, amministratore delegato di Toyota Motor Italia a Roberto Chieppa, Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La vettura è stata data in comodato d’uso gratuito con l’obbiettivo di fare conoscere ulteriormente le potenzialità della tecnologia ibrida. L’occasione è stata proficua anche per presentare la Toyota Mirai, la prima berlina al mondo prodotta in serie equipaggiata con tecnologia Fuel Cell, alimentata ad idrogeno e in grado di emettere solo acqua, con un’autonomia di oltre 500 km.

Mauro Caruccio si è detto entusiasta dell’iniziativa: “Ci impegniamo quotidianamente per offrire le migliori soluzioni per una mobilità sostenibile e riteniamo che la tecnologia Full Hybrid Electric di Toyota sia la soluzione oggi più immediata per ridurre drasticamente emissioni e consumi: i nostri modelli ibridi sono inoltre economicamente accessibili e facilmente utilizzabili senza dover cambiare le abitudini di chi le guida, non necessitano di un’infrastruttura di ricarica e durano nel tempo mantenendo elevato il loro valore. Per questo siamo lieti di dare il nostro contributo e diffondere così la conoscenza della nostra tecnologia e dei suoi benefici“.