Una Toyota GR Supra fatta di Lego che si può guidare

Per assemblare questa Toyota GR Supra, prodotta in collaborazione con Lego, servono circa 480.000 mattoncini colorati e 2.400 ore di lavoro. L'auto ha un motore elettrico in grado di spingerla fino a 28 km/h

“Belli i modellini Lego replica delle vetture sportive, ma è un peccato non poterli guidare“. In quante occasioni avete sentito questa frase? Beh, questa volta ci dobbiamo ricredere perché è stata creata una Toyota GR Supra fatta con i celebri mattoncini colorati che ha una caratteristica unica: si può guidare davvero.

Lego: arriva la Toyota GR Supra che si può guidare

Per celebrare il 35esimo anniversario della Toyota Supra, Toyota Gazoo Racing ha realizzato, in collaborazione con Lego, un modello per lo meno unico. Per completarlo in ogni suo dettaglio (e come potete vedere dalle foto non manca niente) servono circa 480.000 mattoncini colorati. Gli unici componenti del veicolo non realizzati con questa soluzione sono sono le ruote, i pneumatici, il sedile del conducente (un vero sedile di una Supra), il volante e il badge esterno. A differenza di quello del conducente, il sedile del passeggero è realizzato con mattoncini Lego. Diciamo che in questo caso non sarà proprio comodissimo.

Per quanto riguarda il motore, i tecnici hanno scelto per un propulsore elettrico – una decisione saggia e forse inevitabile visto che caratteristiche del progetto – che è in grado di far raggiungere una velocità massima di 28 Km/h. L’auto ha una lunghezza di 435 centimetri, 204 centimetri di larghezza per un peso di 1.885 Kg. Non indifferente nemmeno il conto delle ore impiegate per assemblarla: circa 2.400 ore. La Toyota Supra di mattoncini resterà in esplosione a Legoland Japan fino all’11 ottobre.