Uomo su Marte: Land Rover lo immagina così

La NASA e compagnie come SpaceX (di Elon Musk) sono impegnate in progetti volti al'esplorazione di Marte. Land Rover ha perciò abbozzato un veicolo pronto a scoprire il pianeta rosso

Sono molte le compagnie che studiano una eventuale esplorazione di Marte, il pianeta rosso. Su tutte la NASA, ovviamente, ma anche SpaceX di Elon Musk e molte altresocietà affascinate dalla “conquista” di Marte. Ora è il turno di Land Rover, che ha messo a punto seppur in maniera virtuale un veicolo pronto a sbarcare sulla superficie del pianeta che da decenni è il sogno di astronauti, semplici appassionati, scienziati, ingegneri e chi più ne ha più ne metta.

Il brand automobilistico britannico realizza da sempre veicoli off-road in grado di affrontare praticamente qualsiasi terreno e situazione, per cui cosa potrebbe esserci di più affascinante che mettersi alla prova sul pianeta rosso? In realtà il concept che vedete nella gallery fotografica non proviene direttamente dai piani alti di Land Rover, ma dal designer indipendente Alexey Andreev, il quale ha dato forma e vita alla sua idea di veicolo “marziano”.

La creazione di Andreev è un veicolo modulare, completamente elettrico, in grado di ospitare fino a 4 astronauti. Land Rover Mission Terraform, questo il nome completo del veicolo, può portare a termine svariate tipologie di missioni. Ad esempio può essere equipaggiato con un modulo di soccorso medico che contenga attrezzature, kit pronto soccorso etc etc. Oppure con un modulo di comunicazione o ancora attrezzature per la raccolta di campioni e minerali.

Mission Terraform può anche essere caricata di semi, divisi in contenitori, oppure di bombole di ossigeno da utilizzare in caso di emergenza. Ruote e pneumatici possono esere rimossi e sostituiti con motori in grado di garantire al veicolo un decollo verticale.