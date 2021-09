UrbanRebel: la concept car da città di Cupra

Cupra UrbanRebel verrà svelata nella sua versione concept in occasione del Salone Internazionale IAA di Monaco di Baviera, mentre per la versione definitiva si dovrà attendere il 2025

Si chiama UrbanRebel Concept la vettura con sguardo sul futuro pensata dagli ingegneri di Cupra. L’auto sarà presentato nei suoi dettagli più avanti, ma dalla Spagna arrivano le prime immagine buone a scatenare la fantasia degli appassionati.

Cupra UrbanRebel: elettrica e sportiva

Cupra UrbanRebel è nata per unire concetti cari al brand spagnolo come quello delle performance pure unite, però, a una particolare attenzione per l’ambiente visto che la vettura sarà 100% elettrica. Per salire a bordo di questa nuova urban elettrica, però, servirà un bel po’ di pazienza, visto che il suo lancio nella versione definitiva è previsto per il 2025. Per il momento ci si deve accontentare della versione concept car che sarà svelata al pubblico (finalmente in presenza ) in occasione del Salone Internazionale IAA di Monaco di Baviera.

UrbanRebel non è l’unico esemplare a zero emissioni di Cupra. Il marchio sportivo di Seat, infatti, in catalogo ha già la Born, sviluppata sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen (su cui nasceranno anche altre del gruppo come la Skoda Elroq e le Volkswagen ID.1 e ID.2) e caratterizzata da una uno stile grintoso dato dal particolare disegno del cofano, dei fari triangolari e dei cerchi da 20″ con finiture bronzo.