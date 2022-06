UrbanRebel, Tavascan e Terramar: i tre modelli Cupra in arrivo per il 2025

Lunga poco più di quattro metri, la Cupra UrbanRebel si distinguerà per alcune caratteristiche molto particolari tra cui la ricercatezza aerodinamica dei particolari sulla sua carrozzeria dal colore cangiante in base all’illuminazione solare (primo tra tutti lo “shark nose” all’anteriore) e i rivestimenti interni dell’abitacolo stampati con tecnologia 3D, dove trovano posto anche elementi in stile “tribale” come vuole il nuovo corso del marchio Cupra.

Quando sarà in vendita UrbanRebel ?

La troveremo sul mercato proprio nel 2025, un anno dopo la Cupra Tavascan che, al contrario, avrà delle forme da SUV-Coupé più imponenti e decisamente più muscolose. Una vettura che riprenderà la base di partenza della Volkswagen ID.5 con tanto di piattaforma modulare MEB, ma che si distinguerà per delle forme maggiormente orientate verso lo stile Coupé dalle tendenze sportive – poi esaltate da una powertrain basata su due motori elettrici (uno per assale) per un totale di ben 306 cavalli. Le performance? Si parla di uno 0-100 coperto in soli 6,5 secondi, grazie anche all’efficacia del pacco batterie agli ioni di litio da 77 kWh per un’autonomia massima di 450 km (calcolati nel ciclo di utilizzo WLTP).