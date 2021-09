Via ai pre-ordini per Gran Turismo 7: ecco tutte le edizioni PS4 e PS5

Polyphony Digital e Sony hanno aperto i pre-ordini per il nuovo capitolo di corse firmato Kazunori Yamauchi: sarà disponibile nella 25th Anniversary Edition e nella Digital Deluxe Edition

Il quattro marzo dell’anno prossimo gli appassionati di motori, corse e automobili di ogni genere potranno gustarsi l’ultimo capitolo PlayStation firmato Polyphony Digital: stiamo parlando di Gran Turismo 7, attesissima pietra miliare del motorsport in formato consolle che sarà proposto sia sull’attuale PS4 che sulla nuovissima PS5 in due edizioni distinte, la 25th Anniversary Edition e la Digital Deluxe Edition.

Pre-ordinabile già da questi giorni, GT7 regalerà contenuti aggiuntivi di gran pregio a seconda della versione acquistata: la base di partenza riservata a tutti includerà tre vetture storiche – nell’ordine la Toyota Castrol TOM’S Supra, la Mazda RX-VISION GT3 Concept (Stealth) e la Porsche 917K Living Legend – e 100.000 crediti, che aumenteranno a seconda se si sceglie la Anniversary (solo fisica presso i rivenditori) oppure la Digital Deluxe Edition.

La prima regalerà una custodia steelbook, il gioco in versione PS5 e un codice per riscattare quella PS4, la cospicua cifra di 1.100.000 crediti, trenta avatar di produttori e partner per personalizzare il proprio alter-ego, la colonna sonora ufficiale “The Music of Gran Turismo” e la Toyota GR Yaris con livrea specifica per ogni paese (Italia compresa), in aggiunta alle tre automobili già menzionate qua sopra.

La seconda, invece, aggiungerà ai contenuti della Anniversary 500.000 crediti supplementari, per un’edizione solo digitale realizzata sia per PS4 che per PS5. Chi ordinerà e comprerà quella destinata alla attuale generazione di consolle, inoltre, avrà la possibilità di convertire al costo di 10 Euro la propria copia nella versione next-gen, che sicuramente avrà una resa grafica migliore viste le elevatissime potenzialità della nuova nata in casa Sony.