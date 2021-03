Viaggiare in camper: le 5 regole per un’esperienza da ricordare

Se avete intenzione di noleggiare un camper per andare in vacanza, è consigliabile seguire delle regole specifiche per godersi al meglio la propria esperienza su queste case viaggianti a quattro ruote

Avete provato ad andare al mare in hotel e in montagna nei rifugi, ma nessuna di queste due soluzioni vi ha soddisfatto completamente. State cercando quindi un’alternativa più avventurosa, ma non sapete dove sbattere la testa: che ne dite di noleggiare un camper e partire senza dover più guardare l’orologio? E’ sicuramente un’ottima idea, ma tenete presente che per godersi al meglio la propria vacanza è meglio seguire alcune regole, recentemente stilate dall’Associazione nazionale degli operatori veicoli ricreazionali e articoli per il campeggio (Assocamp).

La prima riguarda i documenti da avere sempre con sè: bisogna innanzitutto verificare che la propria patente di guida sia valida e abilitata a circolare con queste “case viaggianti” su quattro ruote, per poi controllare tutto quello che è stato firmato in sede di noleggio dal concessionario. Un’attenzione particolare va posta al contratto di leasing, alla carta di circolazione e all’assicurazione, che deve riportare la dicitura “in locazione senza conducente” come previsto dall’art.84 del Codice della Strada.

Quando si è in movimento, ovviamente, i passeggeri devono rimanere seduti con le cinture allacciate, mentre i bambini devono stare in posizione sul loro seggiolino. Per quanto riguarda gli animali, bisogna sempre verificare in sede di firma del contratto di noleggio se è possibile trasportare quelli di piccola e media taglia, mentre in fatto di soste bisogna attenersi scrupolosamente a quanto recita l’art. 185 del Codice della Strada. L’ultimo consiglio, infine, è destinato ai neofiti di questo mondo: per il proprio viaggio le prime volte è meglio appoggiarsi a strutture organizzate come i campeggi e le aree di sosta attrezzate, per non trovarsi in situazioni difficilmente gestibili per via della poca esperienza.