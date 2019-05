[VIDEO] Muro di sabbia in Australia, il giorno diventa notte in pochi istanti

Solo in Australia può capitarvi di passare attraverso una tempesta di sabbia che trasforma il giorno in notte in pochi minuti: ecco un video piuttosto incredibile che ve lo racconta

Se avete visto Mad Max: Fury Road (per altro girato in Australia) sapete cosa aspettarvi da questo video catturato da una dash cam a Mildura, nello stato del Victoria. L’auto avanza verso quello che sembra un muro di nuvole con una certa sicurezza, per poi essere progressivamente inghiottita dalla tempesta di sabbia. Lentamente il giorno lascia spazio ad una luce crepuscolare la quale, a sua volta, cede il posto alla totale oscurità. Il tutto si svolge in una manciata di minuti, rendendo il filmato ancora più impressionante. L’Australia sa essere così, bellissima e di una pericolosità imprevedibile.