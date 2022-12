Volkswagen Amarok 2023: la nuova generazione presto disponibile in Italia

Creato in collaborazione con Ford su base Ranger, il MY2023 dell'Amarok propone una dotazione votata alla massima integrazione tecnologica e tre motori turbo-diesel a listino

A distanza di qualche mese dalla presentazione ufficiale, il marchio Volkswagen ha ufficializzato oggi la commercializzazione in Italia e in Europa per i primi mesi del 2023 del Nuovo Amarok, pick-up top di gamma prodotto nello stabilimento distaccato in Sud Africa utilizzando la stessa piattaforma del rivale Ford Ranger. Rispetto alla generazione precedente, il modello attuale è diventato più grande nelle dimensioni, con una lunghezza di 5,35 metri e un passo di 3.270 millimetri, ma anche più moderno nell’estetica, grazie alla presenza dei fari anteriori Matrix LED IQ.Light e a modifiche rivolte a tutte le protezioni da off-road presenti sulla carrozzeria.

La sua massiccia presenza su strada garantisce un grande spazio a bordo per tutti i passeggeri (in particolare nel modello a doppia cabina), i quali ora possono anche apprezzare un abitacolo più tecnologico e digitale con quadro strumenti di ultima generazione da 8 o 12” e infotainment con schermo verticale provvisto di diagonale di ben 12 pollici. Non mancano, ovviamente, le funzionalità più conosciute come l’assistente vocale e la compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, così come una suite di ADAS che include un totale di 25 aiuti alla guida di Livello 2 tra cui il cruise control adattivo, il riconoscimento dei segnali stradali, la frenata automatica d’emergenza e il sistema di rilevamento degli ostacoli durante le manovre a bassa velocità.

L’eredità della piattaforma già vista sul Ford Ranger, inoltre, ha portato diverse novità anche in merito alle capacità fuoristrada e in questo senso il Nuovo Volkswagen Amarok, come il suo gemello americano, non delude le aspettative. Grazie al riprogettato cassone posteriore con dimensioni 1,62 x 1,23 metri, sponda posteriore più massiccia e (a richiesta) anche la copertura superiore comandabile elettricamente, il pick-up della Casa di Wolfsburg dichiara una capacità di carico di 1.160 kg, un carico trainabile fino a 3,5 tonnellate e una capacità di guado aumentata fino a 800mm.

E’ proprio in queste condizioni che la trazione integrale 4Motion (permanente o impostabile secondo le sei modalità di guida disponibili) dà il meglio di sè, supportando una gamma che per l’Italia prevede il modello entry-level 2.0 TDI turbo-diesel da 170 CV e 405 Nm, quello più potente 2.0 TDI da 205 cavalli e 500 Nm e il top di gamma V6 TDI da ben 240 CV e 600 Nm. Gli ultimi due dispongono del cambio automatico shift-by-wire a 10 rapporti, mentre il primo di una più semplice trasmissione manuale a sei velocità. Quattro gli allestimenti: Amarok, Life, Style e Aventura. Il listino prezzi? Verrà svelato nelle prossime settimane.