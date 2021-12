Volkswagen Amarok: la nuova generazione arriva nel 2022

Sarà costruito in Sudafrica (anche per l'Europa) e vanterà linee estetiche molto più aggressive e un abitacolo votato alla tecnologia

Il Volkswagen Amarok del futuro sarà presto realtà: la Casa di Wolfsburg è recentemente tornata a parlare del suo pick-up di medie dimensioni, confermando che la nuova generazione sarà svelata verso la fine del 2022 con commercializzazione prevista l’anno successivo. Come avevamo anticipato tempo fa, il nuovo Amarok condividerà la piattaforma del Ford Ranger ma rispetto ad altri modelli del marchio tedesco, come il Multivan T7, non sarà più prodotto nello stabilimento di Hannover.

Le linee di montaggio del nuovo Volkswagen Amarok saranno infatti dislocate presso l’impianto di Silverton, in Sudafrica, da dove già escono i Ranger di nuova generazione destinati all’Europa: lo stesso destino sarà riservato al “cassonato” di Wolfsburg, mostrato in anteprima attraverso alcuni bozzetti teaser che potete osservare anche voi sfogliando le foto presenti in gallery.

Rispetto al vecchio Model Year, il nuovo Amarok sfoggerà un design aggiornato e più aggressivo a livello della mascherina frontale a X e con dei gruppi ottici integrati direttamente nella griglia sovrastante: confermati passaruota molto pronunciati e un’impostazione da vero SUV destinato all’utilizzo in fuoristrada, che potrà anche essere equipaggiato con pneumatici specifici, mancorrenti sul tettuccio e roll-bar posteriore.

Per quanto riguarda l’abitacolo, i pochi dettagli presenti nei teaser pubblicati da Volkswagen mostrano il quadro strumenti digitale e il classico schermo del sistema infotainment centrale, inseriti in una plancia moderna e ben rifinita. Forte delle oltre 800mila unità vendute dal suo debutto sul mercato, la nuova Amarok metterà a disposizione una connettività di ultima generazione e un corposo pacchetto di ADAS, che aiuteranno il guidatore ad affrontare anche le situazioni in fuoristrada più difficili.