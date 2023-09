Volkswagen Amarok 2024 motori, allestimenti e prezzi

La seconda generazione del Volkswagen Amarok debutta ufficialmente nel mercato italiano in quattro diversi allestimenti e con prezzi a partire da 48.937 euro.

Nella storia dell’automobilismo, poche volte si è assistito a un’evoluzione così marcata di un pick-up come nel caso del Volkswagen Amarok 2024. Quando il marchio tedesco decide di presentare un nuovo modello, sa come renderlo distinguibile.

Il nuovo Amarok si rivela non solo come un veicolo dall’aspetto carismatico, ma si distingue anche come uno strumento di lavoro all’avanguardia, progettato per rispondere a ogni esigenza professionale.

Grazie alla sua capacità di carico utile fino a 1,19 tonnellate, la possibilità di rimorchiare 3,5 tonnellate e un cargo-box ancor più funzionale, la nuova generazione dimostra di essere una compagna insostituibile sia in ambito lavorativo che ricreativo.

Tre motori turbodiesel disponibili

Prodotto da Volkswagen Veicoli Commerciali, il nuovo pick-up non lascia nulla al caso. Con equipaggiamento standard che prevede la trazione integrale anziché la semplice trazione posteriore, si pone immediatamente un passo avanti rispetto a molti concorrenti.

E la potenza? Il costruttore tedesco ha equipaggiato questo gioiello con fino a tre motori turbodiesel, pronti a fornire l’energia necessaria per qualsiasi sfida, professionale o privata.

Gli interni sono altrettanto impressionanti. Con più di 25 sistemi di assistenza alla guida, display che raggiungono le dimensioni di 12.3 pollici e un’interfaccia che combina in modo pratico comandi digitali e analogici, il Volkswagen Amarok 2024 riflette la maestria della casa automobilistica tedesca.

E se si parla di evoluzione, non si può non menzionare il salto qualitativo rispetto al modello precedente che, va detto, ha già riscosso un successo strepitoso con oltre 830.000 unità vendute.

Quattro allestimenti disponibili

E per quelli che cercano ancora più scelte? La nuova generazione non delude affatto, offrendo quattro diversi allestimenti: Amarok, Life, Style e il top di gamma Aventura. I prezzi partono da 48.937 euro fino ad arrivare a 73.154 euro. Inoltre, il design è stato pensato specificamente per un pick-up a quattro porte con cabina doppia (DoubleCab).

Il costruttore tedesco ha scelto di non risparmiare sulle dimensioni. Il nuovo Amarok misura 5350 mm in lunghezza, superando la generazione precedente di 96 mm. Ancora più notevole è l’aumento del passo, che ora si estende per 3270 mm, segnando un incremento di 173 mm.

Questo sviluppo ha due effetti principali: offre un’abbondanza di spazio nella doppia cabina e, dal momento che il passo ha avuto un incremento maggiore rispetto alla lunghezza totale, gli sbalzi della carrozzeria si sono ridotti.

Le modifiche però non sono soltanto estetiche. Conferiscono al nuovo Amarok una forma più compatta e migliorano significativamente le sue capacità off-road. Gli angoli di attacco e uscita, ad esempio, dell’Amarok DoubleCab sono cresciuti raggiungendo i 30° anteriormente e i 26° posteriormente.

Volkswagen ha dotato il Volkswagen Amarok 2024 di una scelta tra tre propulsori turbodiesel. Al vertice abbiamo il TDI V6, che offre una potenza di 240 CV. Seguono il TDI a quattro cilindri da 205 CV e, come proposta di base, il TDI da 170 CV. L’efficienza e una coppia elevata sono le parole chiave quando si parla della gamma di motori di questo prodotto del brand tedesco.

Per quanto riguarda la trasmissione, il TDI da 170 CV è abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. Al contrario, sia il TDI da 205 CV che il più potente 240 CV sono equipaggiati con un avanzato cambio automatico a 10 marce.

È in grado di trainare fino a 3,5 tonnellate

Nell’ambito del mercato italiano, il nuovo Volkswagen Amarok emerge con caratteristiche innovative e migliorie rispetto alla versione precedente, consolidando la leadership del brand tedesco nel settore dei pick-up.

In particolare, abbiamo un incremento notevole della capacità rimorchiabile. Mentre tutte le varianti automatiche del pick-up possono trainare fino a 3,5 tonnellate, il peso complessivo consentito per l’insieme di veicolo e rimorchio ha raggiunto un totale di 6,5 tonnellate, in netta crescita dalle 6 tonnellate del modello precedente. Per quanto riguarda il carico utile, il nuovo modello con cabina doppia vanta una capacità di 1,19 tonnellate.

C’è anche la trazione integrale 4Motion in due versioni

Il nuovo Amarok presenta la trazione integrale 4Motion di serie. In base alla motorizzazione scelta, sono disponibili due varianti del sistema 4Motion. La prima è una trazione integrale inseribile con tre modalità di marcia mentre la seconda è destinata alla versione top e presenta quattro modalità.

Quest’ultima include una quarta modalità supplementare (4A) che garantisce una distribuzione automatica della potenza tra gli assali anteriore e posteriore attraverso una frizione multidisco. Ulteriori perfezionamenti vengono introdotti con l’opzione del bloccaggio del differenziale e le Drive Mode intelligenti.

Il Volkswagen Amarok di seconda generazione sfoggia un arsenale di oltre 25 sistemi di assistenza per migliorare comfort e sicurezza. Più di 20 di questi (tra cui il sistema di regolazione automatica della distanza, l’assistenza al parcheggio, la visuale a 360° e l’assistente al cambio di corsia) sono inediti e rappresentano una novità assoluta a bordo del veicolo.

Il design

Il pick-up di ultima generazione sfoggia un frontale carismatico e imponente. Conferma di ciò sono le parole di Albert Kirzinger, la mente creativa dietro a questo capolavoro: “Abbiamo apportato significative modifiche all’archetipo dell’Amarok, risultando in una vettura con un’espressività e una potenza senza pari”.

E lo si nota immediatamente, dato che il cofano motore termina in modo marcato e verticale, esponendo in maniera chiara l’ADN distintivo del produttore tedesco.

Per quanto riguarda l’illuminazione, l’Amarok 2024 non lascia nulla al caso. Il design orizzontale delle traverse della griglia del radiatore integra in modo suggestivo i fari a LED, standard su tutte le versioni.

Ma il vero gioiello è rappresentato dai fari LED Matrix IQ.LIGHT, un’esclusiva delle varianti Aventura e Style. Questi non solo garantiscono un’illuminazione di alta qualità della strada, ma conferiscono al veicolo un design delle luci veramente inconfondibile.

Osservando più da vicino, la griglia radiatore si distingue per una forma peculiare, fusa con un ulteriore livello orizzontale del frontale. Il Volkswagen Amarok Aventura 2024 presenta un design a forma di X, affiancato da fendinebbia a LED (di serie a partire dall’allestimento Life).

Ma non è solo il frontale a brillare nel nuovo Amarok. Gli elementi distintivi si estendono lungo tutta la fiancata. Un’occhiata ai passaruota semicircolari ci dice che si tratta di un Amarok. Questi, a differenza di molti concorrenti, hanno un’estremità superiore quasi retta, abbinata a cerchi in lega leggera di dimensioni fino a 21”. Per dare quel tocco di robustezza, i parafanghi sono impreziositi da un rivestimento in materiale sintetico.

Infine, la parte posteriore. Il logo Amarok domina, incastonato sotto il distintivo VW e spaziando quasi per tutta la larghezza del portellone posteriore. I gruppi ottici incorniciano con maestria questa zona, estendendosi profondamente sui lati. Nella variante Aventura, ci si imbatte in gruppi ottici posteriori dal design a forma di C, realizzati interamente con tecnologia a LED.

L’abitacolo

Facendo un’analisi dettagliata degli interni, sono stati pensati per chi cerca l’efficienza senza rinunciare al lusso. L’ergonomia della plancia è stata progettata meticolosamente, offrendo un layout ben strutturato e ordinato. È evidente la somiglianza con SUV di alta gamma, come il Touareg della stessa Volkswagen, sia nelle qualità visive che tattili dei materiali.

Il Digital Cockpit da 8 pollici, che si espande a 12.3 pollici nella versione Style, e un sistema di infotainment con display touch verticale (da 10.1 o 12 pollici in base all’allestimento) sono i gioielli della corona.

Inoltre, il marchio tedesco ha ingegnosamente miscelato funzioni digitali con pulsanti e manopole ergonomiche. Elementi come la trazione integrale e varie modalità operative sono gestite tramite pulsanti fisici, alcuni dei quali sfoggiano una finitura cromata (a seconda dell’allestimento scelto).

Per gli amanti della musica, il Volkswagen Amarok 2024 non delude affatto. Con un impianto audio Harman Kardon da 640W, incluso di serie nella variante Aventura, l’esperienza sonora raggiunge nuovi livelli.

E se parliamo di comfort, i sedili testimoniano il posizionamento premium del mezzo. I sedili anteriori ergonomici offrono fino a 10 opzioni di regolazione elettrica nelle versioni di punta mentre il vano posteriore della DoubleCab garantisce spazio e comfort per tre adulti. Non da meno, l’allestimento Style vanta sedili con fasce centrali in pregiato micropile ArtVelours.

Tanta capacità di carico a disposizione

Ma la praticità non è stata sacrificata in nome dell’estetica. Infatti, il pick-up si dimostra capace anche in termini di capacità di carico. La lunghezza del cargo-box della DoubleCab è di 1624 mm, con una superficie di carico tra i passaruota di 1227 mm, perfetta per un Europallet.

Per garantire sicurezza, il carico può essere fissato tramite robusti occhielli. Si nota anche un incremento dell’altezza delle sponde, che raggiunge i 529 mm.

VW ha prestato particolare attenzione ai dettagli: si nota, ad esempio, il carico statico sul tetto che arriva fino a 350 kg, ideale per chi ha in mente di montare una tenda da tetto. Questo è un dettaglio particolarmente importante per chi ama viaggiare e definisce sé stesso come un globetrotter.

Volkswagen offre diverse opzioni di personalizzazione

Per quanto riguarda le opzioni di personalizzazione, la seconda generazione del veicolo offre cerchi in lega leggera che possono arrivare fino a 21” mentre gli pneumatici all-terrain sono disponibili fino a 18”. Non mancano, ovviamente, diverse opzioni per i ganci di rimorchio, dando una vasta scelta a chi cerca la versatilità in un veicolo.

L’innovazione però non si ferma qui: il cargo-box del nuovo Amarok viene arricchito da una serie di accessori. Tra questi troviamo il portabiciclette, rollcover di diversi tipi e diverse versioni di roll-bar e sportbar. Quest’ultimo, in particolare, è riservato esclusivamente alla variante Aventura.

Infine, per chi cerca un tocco in più di funzionalità, il costruttore tedesco ha previsto nuovamente l’hard-top per la superficie di carico. Con questo accessorio, il pick-up si eleva, trasformandosi quasi in un SUV, ma mantenendo la capacità di carico tipica di un van.