Volkswagen Arteon debutta anche in versione Shooting Brake

Il 24 giugno Volkswagen presenterà la nuova Arteon che presenta molte novità dal punto di vista estetico per quanto riguarda gli interni e gli esterni. La vettura verrà lanciata inizialmente solo in Europa e non in Nord America

Volkswagen Arteon: le caratteristiche

Il prossimo 24 giugno è una data segnata in rosso nel calendario di VW perché in quell’occasione la casa tedesca lancerà la nuova Volkswagen Arteon che dovremmo poter vedere anche in versione Shooting Brake. Questa nuova versione con molta probabilità verrà lanciata inizialmente solo in Europa e non in Nord America, mentre ulteriori valutazioni sono in corso per quanto riguarda il mercato asiatico. La vettura presenta molte novità dal punto di vista estetico tra cui spiccano i nuovi gruppi ottici, il nuovo paraurti, un nuovo design dei cerchi in lega e una gamma colori profondamente rivista. Internamente, è previsto un sistema di infotainment MIB3 di ultima generazione e nuove finiture per la plancia e per la tappezzeria.

I conducenti saranno assistiti da nuovi dispositivi di sicurezza, tra cui la guida semi-autonoma Travel Assist, che può assumere la direzione della vettura, gestire l’accelerazione e la frenata della durante i lunghi viaggi. Per quanto riguarda i motori, la versione R dell’Arteon avrà il 2.0 turbo 4 cilindri da 333 CV, abbinato al cambio automatico DSG e alla trazione integrale 4 Motion già montato sulla Golf R.