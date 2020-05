Volkswagen Golf 8 2020 in promozione con rate da 289 Euro al mese

Con la formula tutto incluso Noleggio Volkswagen 36 mesi, la nuova Golf 8 2020 sarà disponibile a soli 289 Euro al mese, con 5000 Euro di anticipo e con lo sconto delle prime tre rate

Nonostante l’emergenza Coronavirus, il gruppo Volkswagen è pronto a ripartire con energia e lo farà mettendo in campo un’offerta davvero sensazionale per uno dei suoi modelli di punta. Stiamo parlando della nuova Golf 8, che verrà proposta nelle concessionarie di tutta Italia con la formula tutto incluso Noleggio Volkswagen 36 mesi.

Cosa prevede? Una rata di soli 289 Euro al mese con un anticipo di 5.000 Euro per la versione 1.5 eTSI EVO ACT da 150 cavalli DSG in allestimento Life, che inoltre sarà soggetta a uno sconto delle prime tre rate previste dal contratto. A completare il pacchetto ci penserà la completa gestione del veicolo inclusa nel canone mensile, che prevede RCA, assicurazione furto e incendio, copertura danni propri e di terzi, atti vandalici, cristalli ed eventi naturali, tutela conducente, manutenzione ordinaria e straordinaria presso tutta la Rete Ufficiale Volkswagen, assistenza stradale 24/7 con sistema di recupero del veicolo, bollo, immatricolazione e messa su strada, gestione multe e spese amministrative.

VOLKSWAGEN GOLF 8: DUE ALLESTIMENTI, LIFE E STYLE

La nuova Volkswagen Golf 8 sarà disponibile nei concessionari di tutta Italia in due allestimenti: Life e Style. La prima include una dotazione di serie davvero ricca, tra cui spiccano i cerchi in lega Norfolk da 16 pollici, fari anteriori e posteriori a LED, Ambient Light esterno e interno, Keyless Go, climatizzatore automatico, volante multifunzione rivestito in pelle, strumentazione digitale e tutta una serie di aiuti alla guida autonoma.

I più importanti sono il Cruise Control adattivo, il monitoraggio della stanchezza del conducente, il Front Assist con frenata di emergenza, il riconoscimento di pedoni e ciclisti, il Car2X per l’assistenza alle manovre di svolta, l’assistente per il mantenimento della corsia e il Dynamic Light Assist. Oltre a ciò, per il lancio sul mercato verrà reso disponibile il navigatore Discover Pro con schermo touchscreen da 10,25”, comandi vocali naturali e Wireless App-Connect.

La versione Style, a seguire, si arricchisce ulteriormente con cerchi in lega Belmont da 17 pollici, fari anteriori IQ.LIGHT LED Performance, climatizzatore automatico Climatronic a 3 zone, Ambient Light interno a 32 colori, sedile guidatore ergoActive a 14 vie, rivestimenti in ArtVelours, Light & Vision Pack e Travel Assist 2.0.

VOLKSWAGEN GOLF 8: BENZINA, DIESEL E MILD HYBRID

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Volkswagen Golf 8 sarà disponibile con due propulsori a benzina, il 1.5 TSI EVO ACT 130 CV con sistema di gestione intelligente dei cilindri e il 1.0 TSI EVO 110 CV, porta d’accesso al mondo VW con un prezzo di listino a partire da 25.750 Euro. Entrambi sono provvisti di cambio manuale a 6 rapporti, iniezione diretta, turbina a fasatura variabile VTG e ciclo di combustione Miller.

Assieme a questi ci sarà l’offerta diesel, rappresentata dal 2.0 TDI SCR con twin dosing, la doppia iniezione di AdBlue che riduce sensibilmente le emissioni di ossidi di azoto (NOx), in due livelli di potenza: 115 o 150 CV. Ma non è tutto, perchè la nuova Golf 8 farà il suo esordio in un’inedita versione con tecnologia mild hybrid a 48V, dotata di alternatore-starter con comando a cinghia, batteria agli ioni di litio e un efficiente motore benzina TSI di ultima generazione. I vantaggi? Una riduzione dei consumi del 10% in meno rispetto al modello endotermico e un piacere di guida ancora più elevato, grazie anche alla presenza del cambio automatico a doppia frizione DSG a sette rapporti.